Logo
Large banner

Putevi mokri i klizavi

Izvor:

ATV

03.01.2026

08:43

Komentari:

0
Путеви мокри и клизави
Foto: ATV

U Republici Srpskoj jutros se saobraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a na području Posavine pada snijeg koji se zadržava na kolovozu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog niske jutarnje temperature moguća je poledica u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Nije normalno da BiH tri decenije bude pod protektoratom

Iz AMS upozoravaju vozače i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke 8. januara je zabranjen prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

Privedeni su kraju radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola i pušten je saobraćaj, ali je potreben oprez zbog završnih radova.

Zemljotres

Svijet

U zemljotresu povrijeđeno 12 ljudi

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Болница

Svijet

Prijavljen rekordan broj hospitalizacija zbog gripa u jednoj nedjelji

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U Federaciji BiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Podijeli:

Tagovi:

AMS RS

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Српској рођено 20 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

2 h

0
Влајко и Милорад су својом крвљу спасили више од 330 живота

Društvo

Vlajko i Milorad su svojom krvlju spasili više od 330 života

2 h

0
Напад у Венецуели

Svijet

Eksplozije u Venecueli, avioni nadlijeću grad

2 h

0
Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Ekonomija

Cijene zlata i srebra nastavljaju snažan rast

2 h

0

Više iz rubrike

У Српској рођено 20 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

2 h

0
Влајко и Милорад су својом крвљу спасили више од 330 живота

Društvo

Vlajko i Milorad su svojom krvlju spasili više od 330 života

2 h

0
На сјеверу Српске јака киша која прелази у снијег; У Херцеговини пљускови

Društvo

Na sjeveru Srpske jaka kiša koja prelazi u snijeg; U Hercegovini pljuskovi

2 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Slavimo Svetu mučenicu Julijanu: Žene danas jedno treba da urade za ispunjenje svih želja

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

10

35

Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

10

31

Tramp: Maduro i njegova žena su uhvaćeni

10

27

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

10

20

Pet znakova koji pokazuju da ste pronašli srodnu dušu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner