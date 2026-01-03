U Srpskoj rođeno 20 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba - osam djevojčica i 12 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, zatim u Prijedoru pet, Bijeljini, Zvorniku, Doboju po dvije, Istočnom Sarajevu, Foči po jedna beba.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, Prijedoru tri djevojčice i dva dječaka, Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, Zvorniku i Doboju po dva dječaka, Istočnom Sarajevu djevojčica, Foči dječak.