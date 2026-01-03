Logo
Slavimo Svetu mučenicu Julijanu: Žene danas jedno treba da urade za ispunjenje svih želja

Kurir

03.01.2026

08:01

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva(SPC) i njeni vjernici danas slave dan Svete mučenice Julijane i šest stotina trideset mučenika s njom.

Sveta mučenica Julijana je ranohrišćanska svetiteljka koja je živjela u Nikomidiji krajem 3. vijeka. Iako je živjela u domu neznabožaca rano je čula propovijed nekog hrišćanina i povjerovala u Hrista i Boga.

Neki rimski senator Elevsije je bio njen vjerenik. Da bi ga odvratila od sebe, Julijana mu je rekla, da se neće udati za njega ako ne bude postao eparh toga grada. To mu je predložila misleći da nikada neće stići do te funkcije. Međutim, Elevsije se potrudio i postao eparh nikomidijski. Julijana mu je tada otkrila, da je ona hrišćanka i da ne može stupiti sa njim u brak, dok on ne primi njenu vjeru govoreći:

"Šta nam vrijedi biti tjelesno ujedinjeni, a duhom razdijeljeni?"

Градишка гранични прелаз-03012025

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

Elevsije se tada iznervirao i tužio je njenom ocu. Otac ju je kritikovao i tukao, pa je onda predao eparhu na mučenje. U hrišćanskoj tradiciji se spominje da je Julijetu Isus Hristos iscjelio u tamnici i ona je izašla pred eparha potpuno zdrava. Eparh ju je potom bacio u zažarenu peć, međutim vatra joj nije naudia. Vidjevši to mnogi su povjerovali u Isusa. U hrišćanstvo je prešlo pet stotina muškaraca i stotinu trideset žena.

Sve njih je eparh osudio na smrt i naredio da ih poseku mačem. Na istu sudbinu osuđena je i Julijeta. Glava joj je odsječena 304. godine. U hrišćanskoj tradiciji se spominje da je Elevsija ubrzo stigla Božja kazna i da mu se na moru razbila lađa. Međutim, on se nije udavio nego isplivao na neko ostrvo, gde su ga psi rastrgli i pojeli.

Sveta mučenica Julijana smatra se zaštitnicom žena i djevojaka, ali i svih koji nepravedno pate i stradaju. Narodno vjerovanje kaže da će se ženama danas ostvariti svaka želja koju zažele pominjući ime Svete Julijete i izgovarajući ovu molitvu:

"Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živjela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe. Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

(Kurir)

