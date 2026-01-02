Logo
Large banner

Dodik: Profesor Lukić svojim radom i znanjem dao nemjerljiv doprinos razvoju Srpske

02.01.2026

20:15

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Sa velikom tugom primio sam vijest o smrti profesora emeritusa dr Vladimira Lukića, bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske i prvog dekana Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Svojim radom i znanjem dao je nemjerljiv doprinos razvoju Republike Srpske, jačanju njenih institucija i unapređenju akademske zajednice. Kao istaknuti univerzitetski profesor ostavio je dubok trag u javnom, naučnom i obrazovnom životu Srpske - dodaje Dodik.

Владимир Лукић

Društvo

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

Kako ističe, odlazak profesora dr Vladimira Lukića predstavlja veliki gubitak za Republiku Srpsku.

- Porodici, prijateljima i kolegama upućujem iskreno saučešće - naveo je Dodik u telegramu saučešća povodom smrti prof. emeritusa dr Vladimira Lukića, prenosi RTRS.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Vladimir Lukić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје

Društvo

Borba za zdravlje i dalje traje, ali se Lejla Ibrekić ne predaje

2 h

0
Брачни пар Милошевић дјеци уљепшава празнике: Скоро три деценије спремају пакетиће за најмлађе

Društvo

Bračni par Milošević djeci uljepšava praznike: Skoro tri decenije spremaju paketiće za najmlađe

2 h

0
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

Društvo

Respiratorni virusi u porastu, simptomi blagi, oporavak brz

2 h

0
Колика ће бити цијена прасића за Божић?

Društvo

Kolika će biti cijena prasića za Božić?

2 h

0

Više iz rubrike

Борба за здравље и даље траје, али се Лејла Ибрекић не предаје

Društvo

Borba za zdravlje i dalje traje, ali se Lejla Ibrekić ne predaje

2 h

0
Марићи се „живи сахранили“, па направили фешту за 200 људи

Društvo

Marići se „živi sahranili“, pa napravili feštu za 200 ljudi

2 h

0
Брачни пар Милошевић дјеци уљепшава празнике: Скоро три деценије спремају пакетиће за најмлађе

Društvo

Bračni par Milošević djeci uljepšava praznike: Skoro tri decenije spremaju paketiće za najmlađe

2 h

0
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

Društvo

Respiratorni virusi u porastu, simptomi blagi, oporavak brz

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner