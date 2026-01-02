Dodik: Profesor Lukić svojim radom i znanjem dao nemjerljiv doprinos razvoju Srpske

Sa velikom tugom primio sam vijest o smrti profesora emeritusa dr Vladimira Lukića, bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske i prvog dekana Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Svojim radom i znanjem dao je nemjerljiv doprinos razvoju Republike Srpske, jačanju njenih institucija i unapređenju akademske zajednice. Kao istaknuti univerzitetski profesor ostavio je dubok trag u javnom, naučnom i obrazovnom životu Srpske - dodaje Dodik.

Kako ističe, odlazak profesora dr Vladimira Lukića predstavlja veliki gubitak za Republiku Srpsku.

- Porodici, prijateljima i kolegama upućujem iskreno saučešće - naveo je Dodik u telegramu saučešća povodom smrti prof. emeritusa dr Vladimira Lukića, prenosi RTRS.