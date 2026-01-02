Logo
Bračni par Milošević djeci uljepšava praznike: Skoro tri decenije spremaju paketiće za najmlađe

Autor:

Božana Živanović

02.01.2026

19:31

Bračni par Milošević iz Donje Paležnice nepune tri decenije djeci u svom i susjednim selima uljepšava praznike.

Paketići za najmlađe, ideja je na koju su Borka i Ranko došli davne 1997. Imaju djecu i unučiće, ali srce im je puno kada obraduju i druge.

“Zato što volim djecu, bez obzira čija su djeca ja svu djecu volim valjda kroz prodavnicu kako sam radila tako sam zavoljela svu djecu", kaže Borka Milošević.

Za njih im ništa nije teško. Tri dana se pakuju paketići, svake godine priprema nova dekoracija. Sanke koje ih voze selom, sami su osmislili.

"Ne treba tu mnogo, sanke koje sam sam rukotvorio napravio kombinacija točkova kad ima snijega skinu se točkovi i obrnuto", priča Ranko Milošević.

U njihovo vrijeme pričaju Miloševići, učionice su bile pune, ali nije bilo paketića. Sada je slika drugačija. Voljeli bi da je više graje, i više porodica poput Mićića, koji imaju troje djece.

"Ne znam šta da vam kažem zadržava me ovo naše mjesto, fino nam je tu nam je dobro za sad je dobro, da se ne rasipamo. Bavim se malo poljoprivredom imam nešto tek toliko za sebe i radim supruga s djecom", kaže Boro Mićić, iz Paležnice.

U selu su put, telefon, internet, struja. Mladi ipak odlaze, područne škole su pred gašenjem. Učenika je u odnosu na prije

15 godina stotinak manje. Dok ima i jedan đak, Miloševići, poručuju, od svoje tradicije neće odustati.

