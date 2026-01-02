Upozorenje za vozače: Duge kolone na više graničnih prelaza

02.01.2026
17:59
Komentari:0
Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.
Iz AMS-a navode da je na graničnim prelazima Šepak, Zupci, Karakaj i Deleuša pojačana frekvencija putničkih vozila na ulazu u BiH.
Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
