Logo
Large banner

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

Izvor:

ATV

02.01.2026

16:59

Komentari:

0
Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић
Foto: Youtube / Printscreen / RTVGradiska

Prvi dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. emeritus dr Vladimir Lukić, preminuo je 2. januara 2026. godine u Banjaluci, saopštio je Univerzitet.

Dr Vladimir Lukić rođen je 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.

Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.

Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a potom je bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je obavljao dužnost dekana u periodu od 1996. do 2003. godine.

Prof. dr Vladimir Lukić obavljao je i važne javne funkcije: bio je predsjednik Vlade Republike Srpske, član Senata Republike Srpske, savjetnik u Privrednoj komori Republike Srpske i učestvovao u nizu drugih značajnih aktivnosti.

Informacije o komemoraciji i sahrani profesora Vladimira Lukića biće naknadno saopštene.

Podijeli:

Tagovi:

Univerzitet u Banjaluci

Vladimir Lukić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

Svijet

Netanjahu: Iran pokušava da obnovi raketne i nuklearne kapacitete, Hamas nije razoružan

57 min

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Svijet

Državljanin BiH među povrijeđenima u požaru u Švajcarskoj

1 h

0
Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

Srbija

Nisu uspjeli da ga zadrže: Čovjek skočio sa Pančevačkog mosta, brzo ga izvukli

1 h

0
Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

Region

Crna Gora: Upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

1 h

0

Više iz rubrike

Новинар Дарко Гавриловић

Društvo

Sahranjen novinar Darko Gavrilović

2 h

0
Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Društvo

Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

2 h

0
Како да спремите Божићну чесницу да буде мекана и мирисна

Društvo

Kako da spremite Božićnu česnicu da bude mekana i mirisna

3 h

0
Нове цијене путарина ступају на снагу

Društvo

Nove cijene putarina stupaju na snagu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner