Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

Izvor:
ATV
02.01.2026
16:59
Komentari:0
Prvi dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. emeritus dr Vladimir Lukić, preminuo je 2. januara 2026. godine u Banjaluci, saopštio je Univerzitet.
Dr Vladimir Lukić rođen je 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.
Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.
Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a potom je bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je obavljao dužnost dekana u periodu od 1996. do 2003. godine.
Prof. dr Vladimir Lukić obavljao je i važne javne funkcije: bio je predsjednik Vlade Republike Srpske, član Senata Republike Srpske, savjetnik u Privrednoj komori Republike Srpske i učestvovao u nizu drugih značajnih aktivnosti.
Informacije o komemoraciji i sahrani profesora Vladimira Lukića biće naknadno saopštene.
Svijet
57 min0
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Region
1 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu