Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

Izvor:
ATV
04.03.2026
14:05
Komentari:0
Tomislav P. (19) iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je prije tri dana ukrao automobil ”pežo 5008”.
U PU Banjaluka navode da mu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo teške krađe.
”Navedeni se sumnjiči da je između 1. i 2. marta u periodu od sedam do 17 časova u Banjaluci otuđio automobil ”pežo”. Operativnim radom policijski službenici su vozilo pronašli na području Kantona Sarajevo”, saopštila je PU Banjaluka.
Najnovije
Najčitanije
16
54
16
46
16
43
16
42
16
30
Trenutno na programu