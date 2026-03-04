Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

Tomislav P. (19) iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je prije tri dana ukrao automobil ”pežo 5008”.

U PU Banjaluka navode da mu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo teške krađe.

”Navedeni se sumnjiči da je između 1. i 2. marta u periodu od sedam do 17 časova u Banjaluci otuđio automobil ”pežo”. Operativnim radom policijski službenici su vozilo pronašli na području Kantona Sarajevo”, saopštila je PU Banjaluka.