Logo
Large banner

Spriječeno krijumčarenje državljana Turske i Kine u ovom dijelu BiH

Autor:

ATV

04.03.2026

13:34

Komentari:

0
Спријечено кријумчарење држављана Турске и Кине у овом дијелу БиХ
Foto: ATV

Pripadnici Granične policije BiH u graničnom pojasu na području Posušja spriječili su krijumčarenje devet stranih državljana, za šta je osumnjičeno lice čiji su inicijali T.Đ.

Pripadnici Jedinice granične policije BiH Gorica su prilikom nadzora granice, uz korištenje specijalističke opreme - drona, uočili vozilo marke "reno" hrvatskih oznaka.

hapsenje lisice

Hronika

Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

Tokom pregleda vozila zatečeno je četvoro državljana Turske i petoro državljana Kine.

U vezu s ovim krijumčarenjem dovodi se državljanin BiH čiji su inicijali T.Đ. /29/, saopšteno je iz Granične policije.

Zbog postojanja osnova da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje lica, o svemu je obaviješteno Tužilaštvo BiH, prema čijem je nalogu je osumnjičeni T.Đ. ispitan i privremeno oduzeto vozilo, novac, telefon i drugi dokazni materijali.

Волво ауто

Auto-moto

Pala prodaja Volvo automobila

Tokom provjera utvrđeno je da su na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Posušje

krijumčarenje migranata

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напад на Дубаи

Scena

Iranski dron pogodio zgradu u kojoj je boravio Đoković

3 h

1
Балистичка ракета

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

3 h

0
Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

Scena

Megan Foks u tangama "zapalila" mreže: Javio joj se i bivši zaručnik

3 h

0
Шта се никако не смије остављати на гробљу?

Savjeti

Šta se nikako ne smije ostavljati na groblju?

3 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу

Hronika

Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

3 h

0
Удес на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

4 h

0
У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

Hronika

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

4 h

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

Hronika

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Oglasio se Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner