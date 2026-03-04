Spriječeno krijumčarenje državljana Turske i Kine u ovom dijelu BiH

Pripadnici Granične policije BiH u graničnom pojasu na području Posušja spriječili su krijumčarenje devet stranih državljana, za šta je osumnjičeno lice čiji su inicijali T.Đ.

Pripadnici Jedinice granične policije BiH Gorica su prilikom nadzora granice, uz korištenje specijalističke opreme - drona, uočili vozilo marke "reno" hrvatskih oznaka.

Tokom pregleda vozila zatečeno je četvoro državljana Turske i petoro državljana Kine.

U vezu s ovim krijumčarenjem dovodi se državljanin BiH čiji su inicijali T.Đ. /29/, saopšteno je iz Granične policije.

Zbog postojanja osnova da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje lica, o svemu je obaviješteno Tužilaštvo BiH, prema čijem je nalogu je osumnjičeni T.Đ. ispitan i privremeno oduzeto vozilo, novac, telefon i drugi dokazni materijali.

Tokom provjera utvrđeno je da su na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake.