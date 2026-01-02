Težak udes kod Prijedora: Direktan sudar dva auta, ima povrijeđenih

Na magistralnom putu Prijedor–Kozarska Dubica, u mjestu Gornji Jelovac, danas, 2. januara, dogodila se teška saobraćajna nezgoda.

Kako navodi InfoPrijedor udes se dogodio oko 15.40 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, u direktnom sudaru učestvovala su dva putnička vozila.

U ovom žestokom sudaru ima povrijeđenih osoba, ali stepen i težina povreda za sada nisu poznati, navodi InfoPrijedor i dodaje:

"Povrijeđeni su zbrinuti na licu mjesta, a saobraćaj na ovoj dionici puta odvija se otežano".

Na mjesto nesreće odmah su upućeni policija, kao i dvije ekipe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, te dva vozila Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor.

Nakon policijskog uviđaja biće poznato više detalja o uzroku nezgode i okolnostima pod kojima je do nje došlo.