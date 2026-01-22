Logo
Kojot otplivao u zatvor?

22.01.2026

21:51

Којот отпливао у затвор?
Foto: Unsplash

Vjeruje se da je kojot snimljen kamerom kako pliva do ostrva Alkatraz u San Francisku prvi primjerak svoje vrste koji je posjetio bivši zatvor, koji je sada turistička atrakcija.

Aidan Mur, zaposlenik za odnose s gostima kompanije Alcatraz Siti Kruises, rekao je da je pomagao posjetiteljima da se iskrcaju na pristaništu kada mu je turistkinja pokazala video koji je snimila, na kojem se vidi kojot koji pliva do obale i penje se na stijene.

Mur, koji je video objavio na Fejsbuku, rekao je da je kontaktirao čuvare na ostrvu, ali da nisu uspjeli pronaći životinju.

Još je rečeno medijima da sumnja da se kojot možda vratio u vodu, ali da se možda i skriva negdje na ostrvu, prenosi "Upi".

