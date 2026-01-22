Šou u Ligi Evrope, policija upala na tribinu, izbacila sve navijače van stadiona!

22.01.2026
21:42
Komentari:0
Utakmica između Utrehta i Genka pomjerena je zbog incidenata koji su se događali na dijelu tribine sa pristalicama belgijskog kluba.
Start duela će kasniti ukupno 50 minuta, usljed policijske akcije.
Oko stotinjak navijača Genka je izbačeno sa stadiona od pripadnika javnog reda i mira, zbog toga što navodno nisu sarađivali prilikom sigurnosne provjere.
Holandska policija je reagovala i izbacila ih sa tribina.
Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026
BiH
2 h0
Zdravlje
2 h0
Srbija
2 h0
Fudbal
2 h0
Najnovije
Najčitanije
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Trenutno na programu