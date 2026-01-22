Šou u Ligi Evrope, policija upala na tribinu, izbacila sve navijače van stadiona!

Utakmica između Utrehta i Genka pomjerena je zbog incidenata koji su se događali na dijelu tribine sa pristalicama belgijskog kluba.

Start duela će kasniti ukupno 50 minuta, usljed policijske akcije.

Oko stotinjak navijača Genka je izbačeno sa stadiona od pripadnika javnog reda i mira, zbog toga što navodno nisu sarađivali prilikom sigurnosne provjere.

Holandska policija je reagovala i izbacila ih sa tribina.