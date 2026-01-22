Logo
Large banner

Šou u Ligi Evrope, policija upala na tribinu, izbacila sve navijače van stadiona!

22.01.2026

21:42

Komentari:

0
Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!
Foto: X

Utakmica između Utrehta i Genka pomjerena je zbog incidenata koji su se događali na dijelu tribine sa pristalicama belgijskog kluba.

Start duela će kasniti ukupno 50 minuta, usljed policijske akcije.

Oko stotinjak navijača Genka je izbačeno sa stadiona od pripadnika javnog reda i mira, zbog toga što navodno nisu sarađivali prilikom sigurnosne provjere.

Holandska policija je reagovala i izbacila ih sa tribina.

Podijeli:

Tag:

Liga Evrope

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

BiH

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi"

2 h

0
Брза Храна

Zdravlje

Ovo je najgora hrana za zdravlje arterija

2 h

0
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Srbija

Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

2 h

0
Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Fudbal

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

2 h

0

Više iz rubrike

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Fudbal

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

2 h

0
Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Fudbal

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

3 h

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Fudbal

Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

4 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler pao na terenu i umro

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

22

52

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22

44

Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

22

42

Centralne vijesti ATV, 22.01.2026.

22

41

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner