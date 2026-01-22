Logo
Ovo je najgora hrana za zdravlje arterija

Indeks

22.01.2026

21:13

Брза Храна
Foto: Pixabay

Zdrave arterije temelj su snažnog i zdravog srca jer upravo one tijelu i organima dostavljaju krv bogatu kiseonikom. Kada krvni sudovi izgube elastičnost ili se počnu začepljivati, javljaju se problemi poput povišenog krvnog pritiska i holesterola, a veliki broj ljudi toga često uopšte nije svestan.

Zato je važno redovno pratiti zdravstveno stanje.

Ishrana igra veliku ulogu u očuvanju zdravlja arterija, a iako se najčešće preporučuju mediteranska i DASH dijeta, postoji jedna namirnica koju mnogi jedu gotovo svakodnevno, a pokazala se posebno štetnom, piše Parade.

Najgora hrana za zdravlje arterija prema kardiologu

Ako za ručak često jedete sendviče, kardiolog dr Estel Žan savjetuje da dobro razmislite šta stavljate u njih. Prema njenim riječima, ultraprerađeni mesni proizvodi spadaju među najštetnije namirnice za zdravlje arterija.

"Kao kardiolog, smatram da su ultraprerađeni mesni proizvodi jedna od najproblematičnijih svakodnevnih namirnica za krvne sudove. Prepuni su natrijuma, zasićenih masti i hemijskih konzervansa, a sve to s vremenom oštećuje zidove arterija", objašnjava dr Žan.

Dodaje da višak soli povisuje krvni pritisak, dok zasićene masti povećavaju nivo LDL-a, takozvanog lošeg holesterola, što dovodi do stvaranja masnih naslaga u arterijama.

Vremenom, kombinacija povišenog krvnog pritiska i nakupljenih naslaga izaziva upalu i ukočenost krvnih sudova, što može završiti srčanim ili moždanim udarom. Osim toga, hemikalije koje se koriste za konzerviranje mesnih proizvoda mogu dodatno pojačati upalu i poremetiti regulaciju šećera u krvi, čime se srce dodatno opterećuje.

"Postoje čvrsti dokazi da ljudi koji često konzumiraju prerađeno meso imaju veći rizik od smrti zbog srčanih bolesti. U praksi često srećem pacijente koji misle da se hrane prilično zdravo, a ne shvataju da redovni sendviči s mesnim narescima polako, ali sigurno narušavaju zdravlje srca", ističe kardiolog.

Studija objavljena u časopisu BMC Medicine, na više od 448.000 učesnika, pokazala je da ishrana bogata prerađenim mesom povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti za 30%.

Šta jesti umjesto toga

Iako su naučni dokazi jasni, to ne znači da se morate potpuno odreći sendviča.

"Ne morate izbaciti sendviče iz ishrane, samo birajte kvalitetnije izvore proteina", kaže dr Žan. Kao zdravije alternative preporučuje piletinu ili ćuretinu s roštilja, ribu poput tune ili lososa, humus s povrćem, kao i biljne izvore proteina poput graha, leće ili tofua.

Hrana

arterije

