Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

Izvor:

Crna-hronika.info

22.01.2026

20:36

Мануел Талић пронађен у затвору у Хрватској
Foto: Printscreen/Facebook

Porodica ga tražila skoro 20 dana, mislili da je nestao – nalazi se u pritvoru u Hrvatskoj

Potraga za Manuelom Talićem (1997) iz Velike Kladuše, za kojim su porodica i prijatelji tragali skoro 20 dana, završena je – Manuel je pronađen živ.

Kako piše Crna Hronika, Manuel Talić, nastanjen u naselju Grabovac, MZ Vrnograč, lociran je na teritoriji Republika Hrvatska, gd‌je se trenutno nalazi u pritvoru. Razlozi lišenja slobode, kao i drugi detalji ovog slučaja, zasad nisu poznati.

Porodica ga tražila tri sedmice

Podsjećamo, porodica je ranije javno apelovala za pomoć građana, navodeći da se Manuelu izgubio svaki trag te da o njemu nisu imali nikakve informacije gotovo tri sedmice. Njegov nestanak izazvao je veliku zabrinutost, posebno na području Velika Kladuša i okolnih mjesta.

Prema ranijim informacijama, Manuel Talić rođen je 26. augusta 1997. godine, ima prebivalište u mjestu Grabovac kod Vrnograča, visok je oko 170 centimetara, smeđe kose, a u trenutku nestanka nosio je bradu.

Iako je porodica konačno dobila potvrdu da je živ, ostaje da se u narednom periodu razjasne sve okolnosti njegovog boravka u Hrvatskoj i razlozi zbog kojih se nalazi u pritvoru. Javnost će, kako se očekuje, o tome biti dodatno informisana nakon zvaničnih potvrda nadležnih institucija.

