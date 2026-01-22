Doboj: Prva operacija tumora na mozgu

Slabost jedne polovine lica tegoba je sa kojom se stariji pacijent javio u dobojsku bolnicu. Utvrđeno je da riječ o tumoru na mozgu. Nakon dijagnostike i indikacije, uslijedile su pripreme za uklanjanje. Izazov za mladog neurohirurga, ali i iskorak za dobojsku bolnicu. Urađena je prva operaciju tumora na mozgu.

“Tumor je već dovoljno narastao bio je negdje 4 puta 3 cm što je svakako velika dimenzija timora unutar lobanje i ona je dovela do nastanka neurološkog deficita i prijetila je da dovede dalje do oduzetosti polovine tijela”, kaže Perica Milaković, neurohirurg JU Bolnica “Sveti apostol Luka”, Doboj.

Zahvat je trajao oko tri sata. Milakoviću, koji je jedini dobojski neurohirurg, asistirao je kolega Miškić iz banjalučkog UKC-a. Uz tim dobojske anestezije i medicinskih tehničara, sve je prošlo bez komplikacija.

“Pacijent je u operacionoj sali bio stabilan bez značajnijih gubitaka, u postoperativnom toku je smješten u našu intenzivnu njegu vrlo brzo razbuđen ekstubiran”, kaže Slaviša Preradović specijalista anestezije i reanimacije JU Bolnica “Sveti apostol Luka”, Doboj.

Nakon sedmodnevnog boravka u dobojskoj bolnici otpušten je i trenutno na banjskoj rehabilitaciji. Na listi čekanja za slične operativne zahvate nema pacijenata. Teži slučajevi još se šalju na UKC. Do kraja godine u Doboj stiže nova oprema i još jedan ljekar sa specijalizacije. Time će se stvoriti uslovi da se i dobojski tim upustiti u komplikovanije operacije tumora na mozgu.