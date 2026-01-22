Hoće li budući penzioneri s 30 i 35 godina staža biti oštećeni izmjenama?

Izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a potvrdila Vlada Federacije, trebale bi se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Pažnju javnosti izazvala je rigorozna izmjena člana 81, koji se odnosi na obračun najniže penzije i primjenjivaće se na buduće penzionere.

Iz Ministarstva ponavljaju da je ovaj član izmijenjen na insistiranje Saveza udruženja penzionera FBiH. Međutim, Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza penzionera FBiH, tvrdi da nikada nisu tražili izmjene člana 81 na ovaj način, već su upozoravali da istu penziju ne može imati osoba sa 15 i osoba sa 35 godina staža, piše „Faktor“.

Najniža penzija na osnovu prosječne iz prethodne godine

Izmjenama člana 81 najniža penzija za sve buduće penzionere obračunavaće se na osnovu prosječne penzije iz prethodne godine.

Primjera radi, u izmjenama stoji da za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina, penzija ne može biti niža od 75 odsto prosječne penzije iz decembra prethodne godine.

Ako uzmemo u obzir da će se u februaru penzije povećati za 11,6 odsto, pa će samim tim i prosječna penzija porasti sa 651 KM na 725 KM, tada će 75 odsto od 725 KM iznositi 543 KM.

Najniža penzija, koja sada iznosi 599 KM, nakon povećanja od 11,6 odsto iznosiće oko 668 KM.

Penzija ne može biti niža od 85 odsto prosječne iz prethodne godine

U izmjenama se navodi i da za 35 godina staža, a manje od 40 godina, penzija ne može biti niža od 85 odsto prosječne penzije iz prethodne godine. Kada se izračuna 85 odsto od 725 KM, dobija se iznos od 616 KM, što znači da će i ta penzija biti niža od najniže.

U više navrata upozoravano je i na to da će osobe sa manje od 20 godina staža i navršenih 65 godina života imati penziju koja ne može biti niža od 60 odsto prosječne penzije iz prethodne godine u FBiH, što nakon obračuna sa povećanjem iznosi skromnih 435 KM.

Prema važećem zakonu, osobe koje odu u starosnu penziju, primjerice sa 15 godina staža i 65 godina života, ostvaruju pravo na najnižu penziju, koja trenutno iznosi 599 KM.

Prema novim izmjenama člana 81 Zakona o MIO, za 20 godina staža, a manje od 25 godina, penzija ne može biti niža od 65 odsto prosječne penzije iz prethodne godine, što nakon obračuna sa povećanjem iznosi 471 KM.

Za 25 godina staža, a manje od 30 godina, penzija ne može biti niža od 70 odsto prosječne penzije u BiH iz prethodne godine, što nakon povećanja u februaru iznosi 507 KM.

Kako je poznato, veliki broj građana od završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu do danas radi, ali nema staž srazmjeran godinama rada jer im poslodavci nisu uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike drže se argumentacije da osoba sa 40 godina života i 20 godina staža ne može imati istu penziju kao neko sa punim radnim stažom. Međutim, postavlja se pitanje šta je sa ljudima koji su, primjerice, imali 12 godina staža, radili za državu, uplaćivali doprinose, a nikada neće moći ostvariti pravo na penziju. Ta su sredstva, upozorava se, negdje akumulirana.

Pitanje supružnika

Takođe se postavlja pitanje i supružnika, gdje su oboje radili, a supruga nakon smrti supruga preuzima njegovu penziju, iako su sredstva tokom godina bila uplaćivana.

„Moramo imati empatiju kada je riječ o odnosu prema penzionerima. Imam ljude kojima su se firme raspale nakon agresije na BiH. Smatram da je ovaj zakon potreban, ali je donesen prerano. Mi nismo raščistili te probleme, ne možemo se upoređivati sa zapadnim zemljama, a pojedinci sebi daju za pravo da govore da li je neko htio raditi ili nije“, komentarisao je Fahrudin Čolaković, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

