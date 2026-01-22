Izdato upozorenje zbog lošeg kvaliteta vazduha

Izvor:
Na području Kantona Sarajevo izdato je upozorenje zbog pogoršanja kvaliteta vazduha.
Epizoda "upozorenje" proglašena je za gradsko područje Sarajeva, Ilidžu, Vogošću, Ilijaš i Hadžiće.
Zabilježen je ponovni rast koncentracija zagađujućih materija, prije svega lebdećih čestica PM 10, javljaju federalni mediji.
Na mjernim stanicama u Ilijašu, Vogošći i Ilidži zabilježena su i prekoračenja dozvoljenih dnevnih vrijednosti sumpor-dioksida.
Mjerenje u 16.00 časova pokazalo je da je vazduh opasan za stanovništvo u Sarajevu sa indeksom kvaliteta 315 i u Tuzli sa inkedsom 303, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".
