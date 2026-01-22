Logo
Sve ranije dogovoreno: Ko je izdao Madura?

Agencije

22.01.2026

17:04

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле
Foto: Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Prije nego što je američka vojska uhapsila predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, tadašnja potpredsjednica Delsi Rodrigez i njen moćni brat obećali su da će sarađivati sa SAD, pišu mediji.

Rodrigez, koja je 5. januara položila zakletvu kao vršiteljka dužnosti predsjednice umjesto Madura, i njen brat Horhe, predsjednik Nacionalne skupštine, potajno su preko posrednika unapred uvjeravali američke i katarske zvaničnike da bi pozdravili Madurov odlazak, rekla su za Gardijan četiri izvora.

Komunikacija između američkih zvaničnika i Delsi Rodrigez, koja je tada bila Madurova potpredsjednica, počela je na jesen i nastavila se nakon ključnog telefonskog razgovora Trampa i Madura krajem novembra, saznaje Gardijan, tokom kojeg je Tramp insistirao da Maduro napusti Venecuelu.

Maduro je taj zahtev odbio.

Do decembra je jedan Amerikanac uključen u razgovore rekao Gardijanu da je Delsi Rodrigez poručila američkoj vladi da je spremna: "Delsi je prenijela poruku: 'Maduro mora da ode.'"

"Radiću sa onim što dođe poslije toga", rekla je Rodrigez, naveo je drugi izvor upoznat sa porukama.

Izvori navode da je Marko Rubio, Trampov državni sekretar i savjetnik za nacionalnu bezbjednost, koji je u početku bio skeptičan prema saradnji sa elementima režima, vremenom povjerovao da su obećanja Delsi Rodrigez najbolji način da se spreči haos nakon Madurovog odlaska.

Obećanje saradnje Delsi i Horhea Rodrigeza prije akcije protiv Madura ranije nije bilo objavljeno. U oktobru je Majami Herald izvjestio o propalim pregovorima preko Katara, u kojima je Delsi nudila da preuzme ulogu šefice prelazne vlade ako Maduro odstupi.

Rojters je u nedjelju izvjestio da je i Diosdado Kabeljo, moćni ministar unutrašnjih poslova Venecuele, koji kontroliše policiju i bezbjednosne snage, mjesecima prije operacije protiv Madura vodio razgovore sa Amerikancima.

Svi izvori naglašavaju da je postojao suptilan uslov u dogovoru sa Delsi Rodrigez: dok je porodica Rodrigez obećala da će pomoći SAD-u nakon Madurovog odlaska, nisu pristali da aktivno učestvuju u njegovom svrgavanju. Izvori insistiraju da ovo nije bio puč koji su protiv Madura organizovali brat i sestra Rodrigez.

Nekoliko sati nakon akcije, Tramp je djelovao kao da potvrđuje te razgovore. On je za Njujork post rekao da je Delsi Rodrigez bila uključena.

"Razgovarali smo sa njom mnogo puta i ona razumije, ona razumije", kazao je Tramp.

Vlada Venecuele nije odgovorila na pitanja poslata elektronskom poštom u vezi sa ovom pričom.

Bijela kuća takođe nije odgovorila na detaljna pitanja, prenosi Kliks.

Ko je izdao Madura

Nikolas Maduro

Delsi Rodrigez

