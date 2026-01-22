Neurolozi upozoravaju: 8 simptoma koje nikada ne smijete ignorisati

Mnogi ljudi imaju tendenciju da ignorišu neobične tjelesne signale i pripisuju ih starenju, stresu ili umoru. Međutim, neurolozi su, govoreći za časopis Tajm, upozorili na osam simptoma koje ne bi trebalo da ignorišete jer mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Dvostruki vid (posebno ako je na jednom oku)

Dr Luis Kruz-Saavedra, neurolog u zdravstvenom sistemu Memorijal Herman, kaže da ovaj simptom treba shvatiti ozbiljno i odmah mu se obratiti pažnja. Uzroci mogu biti različiti, ali je važno što prije se pregledati. Osnovni uzrok može biti multipla skleroza, moždani udar, aneurizma, mijastenija gravis, tumor na mozgu ili infekcija.

Slabost u jednoj ruci ili nozi

Ovo je obično lakše primjetiti i razlog je za zabrinutost ako nema jasnog objašnjenja. Ako vučete nogu, hramljete ili iznenada imate problema sa podizanjem predmeta ili pisanjem dominantnom rukom, važno je da posjetite ljekara.

Kratke „pauze“ ili epizode ​​odsustva

Dr Kruz-Saavedra takođe upozorava na epizode ​​koje su često primjetnije spoljašnjem svijetu nego samoj osobi. Neko može da „luta“ nekoliko sekundi, a zatim se odmah vrati u normalu, a da se toga uopšte ne sjeća. Ovo, kaže on, često je povezano sa napadima koji potiču iz temporalnog režnja - dijela mozga važnog za pamćenje i emocionalnu obradu.

Iznenadni problemi sa govorom

Ako nikada ranije niste imali problema sa govorom, a oni se iznenada pojave, to bi mogao biti znak upozorenja. Dr Enrike Leira, direktor odeljenja za cerebrovaskularne bolesti na Univerzitetu u Ajovi, naglašava da treba odmah da potražite pomoć ako imate problema kao što su nejasan ili usporen govor ili teškoće u pronalaženju riječi. Ovo bi mogao biti znak moždanog udara, koji se često javlja iznenada.

Iznenadna, neobično jaka glavobolja tokom napora

Dr Leira napominje da je glavobolje teško dijagnostikovati jer mogu imati mnogo uzroka. Iako većina nije opasna, neke zahtijevaju hitnu pažnju.

Posebno je zabrinjavajuće ako je glavobolja iznenadna, neobično jaka i ne pojačava se postepeno ili ako se javlja tokom fizičkog napora - tada bi trebalo odmah da posjetite ljekara.

Peckanje ili utrnulost u stopalima i prstima

Dr Endru Dorš sa Univerziteta Raš naglašava da osjećaj peckanja nije isto što i utrnulost. Kod utrnulosti je važno utvrditi koji živci ne funkcionišu pravilno i zašto. On preporučuje ljekarski pregled jer uzrok može biti nešto relativno uobičajeno, poput dijabetesa, ili složenija stanja, kao što je kada imuni sistem napada živce.

Teškoće pri ustajanju sa stolice

Ukočenost može biti normalna kako starite, ali ponekad može ukazivati i na neurološki problem. Dr Dorš kaže da je vredno pregledati se ako redovno imate poteškoća sa ustajanjem. Pored zglobova, ljekari će takođe željeti da provjere probleme sa mišićima, živcima ili kičmenom moždinom. Takođe je važno da obavestite svog ljekara ako imate porodičnu istoriju stanja poput Parkinsonove bolesti ili amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Čest osjećaj deža vu (osjećaj „već viđenog“)

Deža vi se dešava mnogim ljudima s vremena na vrijeme, ali ako se javlja često, to bi mogao biti još jedan mogući znak napada koji potiče iz temporalnog režnja. Dr Dorš preporučuje pregled ako se takve epizode ​​ponavljaju neuobičajeno često - na primjer svake nedjelje ili svakih nekoliko nedjelja.

