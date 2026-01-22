Logo
Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

Izvor:

Kurir

22.01.2026

17:49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

Besjeda Vladike Nikolaja Velimirovića upozorava na najopasniju zamku poslije poraza – samouvjerenost. Tekst o padovima, gordosti i potrebi za duhovnom opreznošću.

Upravo onda kada čovjek povjeruje da je jedan poraz zauvijek ostavio iza sebe i da je tlo pod nogama konačno čvrsto, započinje najtiša i najopasnija borba – borba protiv sopstvene samouvjerenosti.

Besjeda Vladike Nikolaja Velimirovićaza 33. sredu po Duhovima ne govori o očiglednim padovima, već o onim neprimjetnim, koji započinju u mislima, u osjećaju da smo „dovoljno dobri“ i „dovoljno jaki“, a završavaju se tamo gdje se čovjek najmanje nada – u ponovnom susretu sa istom slabošću, samo u drugačijem obliku.

Besjeda o opreznosti onih koji misle da su sigurni

„Koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne.“ (I Kor. 10, 12)

Apostol koji daje ovakav savjet dobro je poznavao prirodu ljudsku i svu njenu nemoć. Iskustvo svakodnevno potvrđuje da tek što se čovek uspravio iz blata grijehovnog, već ponovo posrće i pada.

Tek što se izliječio od poroka srebroljublja, već pada u porok slavoljublja. Tek što je pružio ruku da pomogne siromahu, gordost ga obara na drugu stranu. Tek što se privikao molitvi, već otvara usta da osuđuje one koji još nisu stigli dotle, piše Religija.

Ili, tek što je osjetio da ga Duh Božji vodi putem spasenja, čovjek se nameće kao učitelj cijelom svijetu – i time, neprimjetno, otjera Duha od sebe.

Pad apostola Petra – opomena svima nama

Kada je Gospod predskazivao učenicima da će Ga se svi odreći i razbjeći, Petar, samouvjeren u svoju postojanost, uzviknuo je:

„Ako se i svi sablazne, ali ja neću.“

Ali Gospod, prozirući njegovo srce i videći već posijano seme gordosti, odgovara mu:

„Noćas, dok pijetao ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći.“

Ako se takav pad dogodio apostolu, i to u neposrednoj blizini Gospoda, kako onda da se ne dogodi i nama?

Snaga nije u nama, već u milosti

Zato, braćo, kada se podignemo i povratimo od nekog grijeha, kada ponovo stanemo uspravno, to ne treba pripisivati sebi, već sili i milosti Božjoj.

Treba se čuvati, obazirati, moliti se Bogu da ponovo ne padnemo – ni na jednu, ni na drugu stranu – već da hodimo pravo putem Gospodnjim.

Molitva za istrajnost

Gospode svevideći, pomozi nam da se uspravimo Duhom ka Tebi.

I kada se uspravimo, podrži nas da više ne padamo.

Tebi slava i hvala vavijek. Amin.

