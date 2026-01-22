Zašto su sjedišta u avionu plave boje: Ovo niste znali

Avioni skoro svih velikih avio-kompanija od "Rajan era", "Britiš ervejza" do "Amerikan ejrlansa" imaju plava sjedišta, a to nije slučajno.

Vodeći dizajner u oblasti avijacije Najdžel Gud, čija firma već 30 godina sarađuje sa avio-kompanijama, navodi da je njihov posao kao dizajnera da istaknu brend avio-kompanija i učine ga prepoznatljivim.

- Ipak, naša osnovna briga je da obezbedimo eneterijer koji omogućuje komfor i stvara prijatno okruženje. Poenta je u kreiranju što manje stresnog iskustva tokom putovanja, a plava boja izaziva smirenost - ističe Gud.

Republika Srpska Stevandić: Sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne

To potvrđuje i autorka "Vodiča za psihologiju boja" Anđela Rajt.

Klikom na link saznajte da li je putnički deo aviona zaista čist.

- Anksioznost je tokom ljeta vrlo česta, a plava boja ima relaksirajući i umirujući efekat. Vezuje se za pozitivne stvari kao što su povjerenje, efikasnost, vedrina, svježina, pa ne čudi što su se avio-kompanije odlučile za tu boju - kaže Rajt.

Trend plavih sjedišta u avionima pojavio se prije nekoliko decenija i opstao je.