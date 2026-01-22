Logo
Račun u banci im prosto puca - ova 3 znaka neće znati šta da rade sa parama

Krstarica

22.01.2026

13:50

Radite, trudite se, a novčanik i dalje tanušan. I onda – slijedi bum. Kao da se nešto prelomilo. Kraj januara donosi baš takav momenat za 3 znaka horoskopa. Ne govorimo o sitnom dobitku, već o pravom osećaju olakšanja: računi se plaćaju bez stresa, planovi konačno imaju pokriće, a bankovni izvod izgleda nikad bolje.

Da li ste među njima?

Bik

Bikovi su dugo igrali na sigurno. Štednja, strpljenje, čekanje pravog trenutka. I sad im se to vraća. Od kraja januara otvara se prilika za veći priliv novca – kroz posao, bonus ili dogovor koji je ranije delovao neizvesno. Savjet? Nemojte sve odmah potrošiti. Jedan pametan potez sada može vas držati finansijski mirnim mjesecima.

Jarac

Ako je neko radio kao mašina bez pauze, to je Jarac. I univerzum to konačno primjećuje. Novac dolazi kroz priznanje truda – povišicu, novi projekat ili saradnju koja ima ozbiljnu težinu. Pitanje je samo jedno: hoćete li verovati da ste to zaslužili? Savjet? Dio zarade odmah sklonite sa strane. Jarčevi koji planiraju uvijek i pobjeđuju.

Lav

Lavovi ulaze u fazu kada se hrabrost isplaćuje. Rizik koji ste preuzeli ranije sada počinje da daje rezultate. Novac dolazi brzo, ali i odlazi brzo ako niste pažljivi. Zastanite. Zapitajte se: da li kupujem iz želje ili iz potrebe? Mala kontrola sada pravi veliku razliku kasnije.

Трамп и Зеленски

Svijet

Počeo sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu

Za ova tri znaka horoskopa kraj januara nije samo finansijski bolji – on vraća vjeru. U sebe, u trud, u to da se stvari ipak pomjeraju. Ako ste među njima, iskoristite talas pametno. A ako niste? Ne brinite. Nekad je dovoljno da budete blizu pravih ljudi u pravo vrijeme. I to se, vjerujte, menja brže nego što mislite.

