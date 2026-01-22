Gurnuo medvjedu ruku u grlo i tako sebi spasio život

Nevjerovatna priča o američkom lovcu, koja se odigrala 2015. godine, iznova je privukla pažnju javnosti.

Tada 26-godišnji Čejs Delvo lovio je sa bratom u planinskim predjelima Montane, kada je naišao na odraslog mužjaka grizlija, teškog 180 kilograma.

Tenis Osvajao turnire u Srpskoj, poslao Nadala u penziju: Ko je naredni rival Đokovića

Prema lokalnim izvještajima, Delvo je u ranim jutarnjim satima prelazio potok, u želji da potjera jelena ka grebenu gdje je njegov brat bio pozicioniran. Tada je ugledao usnulu divlju zvijer, svega metar od sebe.

Pretpostavlja se da su loše vremenske prilike - snijeg, kiša i jak vetar, prikrile Delvov dolazak, pa ga medvjed nije primijetio i bio je iznenađen.

Uplašeni lovac se povukao unazad, ali ga je grizli ščepao, oborio na zemlju i ugrizao za glavu, prenosi "Miror".

“Pustio me je, ali je i dalje bio na mom tijelu. Njegovo režanje je nešto najglasnije što sam ikada čuo“, otkrio je kasnije Delvo.

"Bio je uplašen, isto kao i ja"

Zvijer je zatim uhvatila čeljustima nogu nesrećnog lovca i počela da ga baca na sve strane. I pored bolova, Delvo kaže da nije bio u panici, smatrajući da mu je upravo to spasilo život.

“Sjetio sam se članka koji mi je baka davno pokazala, u kojem je pisalo da velike životinje imaju slab refleks za gušenje. Zato sam desnu ruku snažno gurnuo u njegovo grlo“, otkrio je lovac.

Svijet Kremlj: Rusija će doprinijeti Trampovom Odboru za mir, ali ima zahtjev

Nevjerovatno, to je uspjelo. Medvjed je odmah pustio lovca i pobjegao, ostavljajući ga teško povrijeđenog.

Brat se ubrzo pojavio, shvatio šta se dogodilo i hitno prevezao Delva u bolnicu. Završio je sa stotinu šavova, dubokim ranama, modricama, ali je bio živ.

I pored jezivog incidenta, lovac je bio jasan po jednom pitanju - nije krivio medvjeda za napad.

“Želim da svi znaju da ovo nije njegova krivica. Bio je uplašen, isto kao i ja“, rekao je iz bolničke postelje za lokalne medije, prenosi "Telegraf".