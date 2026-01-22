Đorđe David zaprijetio odlaskom iz Zvezda Granda

22.01.2026
12:03
Komentari:0
Roker Đorđe David, izrevoltiran dešavanjima u takmičenju "Zvezde Granda", izjavio je kako će razmisliti da li će ostati član žirija u ovom takmičenju.
Đorđe David je ozbiljno shvatio svoju ulogu mentora u "Zvezdama Granda", a tokom žustre borbe za prolaz svog kandidata i glasanja, obratio se direktno produkciji, izražavajući nezadovoljstvo i stavljajući pitanje svoje budućnosti u žiriju.
Zdravlje
Ojačajte imunitet prirodnim putem: Evo koje namirnice treba uvrstiti u ishranu
- Samo ću reći produkciji: razmislite da li ostajem sledeće godine u žiriju, iz jednog razloga – kazao je Đorđe.
Ubrzo mu je podršku pružila Dara Bubamara, koja je kao mentor stala u njegovu odbranu i kritikovala dio žirija.
trećeg kruga ostali pribrani i smireni i potpuno se udružili.
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Scena
15 h0
Scena
15 h0
Najnovije
Najčitanije
14
06
14
00
13
59
13
55
13
53
Trenutno na programu