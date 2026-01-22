Đorđe David zaprijetio odlaskom iz Zvezda Granda

Roker Đorđe David, izrevoltiran dešavanjima u takmičenju "Zvezde Granda", izjavio je kako će razmisliti da li će ostati član žirija u ovom takmičenju.

Đorđe David je ozbiljno shvatio svoju ulogu mentora u "Zvezdama Granda", a tokom žustre borbe za prolaz svog kandidata i glasanja, obratio se direktno produkciji, izražavajući nezadovoljstvo i stavljajući pitanje svoje budućnosti u žiriju.

- Samo ću reći produkciji: razmislite da li ostajem sledeće godine u žiriju, iz jednog razloga – kazao je Đorđe.

Ubrzo mu je podršku pružila Dara Bubamara, koja je kao mentor stala u njegovu odbranu i kritikovala dio žirija.

