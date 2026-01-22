Poznato vrijeme i mjesto ispraćaja Senke Veletanlić

Izvor:
Telegraf
22.01.2026
13:12
Jugoslovenska diva, Senka Veletanlić, preminula je 19. januara, u 90. godini.
Tužnu vijest saopštio je na Fejsbuku njen sin, čuveni muzičar Vasil Hadžimanov, a sada je otkrio kada i gdje će biti sahranjena.
- Veliko hvala svima na iskrenim porukama, pozivima i pismima. Mislim da ni Senka nije bila svjesna koliko su je poštovali i voljeli i poslije svih ovih godina. Ispraćaj i kremiranje biće obavljeni u utorak 27. Januar, u 12:30, na Novom groblju u Beogradu. Urna će kasnije biti postavljena u Aleju zaslužnih građana - napisao je sin Senke Veletanlić.
