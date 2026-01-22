Logo
Large banner

Poznato vrijeme i mjesto ispraćaja Senke Veletanlić

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

13:12

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Jugoslovenska diva, Senka Veletanlić, preminula je 19. januara, u 90. godini.

Tužnu vijest saopštio je na Fejsbuku njen sin, čuveni muzičar Vasil Hadžimanov, a sada je otkrio kada i gdje će biti sahranjena.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik pozdravio Trampovu inicijativu o osnivanju odbora za mir

- Veliko hvala svima na iskrenim porukama, pozivima i pismima. Mislim da ni Senka nije bila svjesna koliko su je poštovali i voljeli i poslije svih ovih godina. Ispraćaj i kremiranje biće obavljeni u utorak 27. Januar, u 12:30, na Novom groblju u Beogradu. Urna će kasnije biti postavljena u Aleju zaslužnih građana - napisao je sin Senke Veletanlić.

Podijeli:

Tag:

Senka Veletanlić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

Republika Srpska

Izmjene Zakona o stvarnim pravima upućene Zajedničkoj komisiji

1 h

0
Више повријеђених у тешкој несрећи

Hronika

Više povrijeđenih u teškoj nesreći

1 h

0
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

BiH

Počela sjednica Predstavničkog doma, na dnevnom redu reformska agenda

1 h

0
Сушење одјеће

Savjeti

Veoma je opasno: Evo zašto nikada ne biste trebali sušiti odjeću na radijatoru

1 h

0

Više iz rubrike

Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

Scena

Đorđe David zaprijetio odlaskom iz Zvezda Granda

2 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

4 h

0
Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Scena

Aleksandra Prijović otkrila da se ne snalazi u kuhinji: ''Od mene se niko neće najesti''

5 h

0
Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

Scena

Ovo je dvojnica Georgine Rodrigez: Svi gledaju Viktorijine fotografije u čudu, ni Ronaldo ih ne bi razlikovao

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

13

53

Ne ignorišite ih: Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner