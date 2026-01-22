Logo
Veoma je opasno: Evo zašto nikada ne biste trebali sušiti odjeću na radijatoru

Izvor:

B92

22.01.2026

12:49

Komentari:

0
Сушење одјеће
Foto: Pexels/Ron Lach

Mnogi ljudi tokom zimskih mjeseci suše odjeću na radijatoru. Međutim, nije preporučljivo da ovo radite, upozorava stručnjak za kvalitet vazduha.

Naime, Valentin Naranjo navodi da ovo ne bi trebalo da radite zato što će se na zidovima prostorije nakupiti kondenzacija i vlaga koja će, prije ili kasnije, biti veliki problem - kako materijalni, tako i zdravstveni (stvara se buđ koja izaziva respiratorne probleme).

Odjeća može da nakuplja vlagu, a da vi toga niste ni svjesni. Zato je najbolja opcija korišćenje stalka za sušenje veša.

"Dok kačite veš, otvorite prozor ili koristite ventilator. Ako nemate prozor ili ventilator, možete koristiti odvlaživač vazduha", rekao je Valentin.

Upozorio je i na to da bi zbog vlage trebalo redovno da mijenjate peškire. Mijenjajte ih nakon svaka 3-4 korištenja ili bar jednom nedjeljno.

