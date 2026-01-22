Džudo klub Borac uputio apel za povećanje budžeta za sport u Banja Luci

Sportski direktor Džudo kluba Borac Banja Luka Dario Zubović apeluje na nadležne organe i odbornike Skupštine Grada Banja Luke da hitno razmotre povećanje budžeta za sport.

"Nažalost, sredstva koja se izdvajaju za sport u proteklih deset godina gotovo su ostala nepromijenjena, što onemogućava kvalitetan razvoj sporta i pristup mladima", istakao je Zubović.

On ističe da bi povećanje budžeta za sport omogućilo da treninzi budu dostupniji svima, bez obzira na finansijske mogućnosti roditelja.

Takođe, to bi omogućilo klubovima da pokriju troškove zakupa prostora, čime bi treninzi bili pristupačniji i za porodice koje imaju više djece.

Zubović ističe da bi na taj način mladi bi se više bavili sportom umjesto provodili vrijeme na društvenim mrežama i telefonima.

"Ulaganjem u sport, ne samo da podižemo kvalitet života mladih, već i gradimo zdraviju i uspješniju zajednicu. Stoga, pozivamo grad Banja Luku da prepozna važnost sporta i da investira u budućnost naše djece", istakao je Zubović.