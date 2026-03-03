Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća, samo je način na koji smo došli do nje malo drugačiji, kaže za ATV Danijela Madžar, specijalista ginekologije i akušerstva.

"Dosta pravo prođe kroz našu kliniku ostvare se kao roditelji ali ne spominju da je to bila vantjelesna oplodnja. Mislim da se još uvijek nedovoljno razgovara o tome, mi gdje god se pojavimo uvijek naglašavao kad je potrebno da se jave u našu kliniku tj. kliniku koja se bavi reporoduktivnom medicinom", kaže Danijela Madžar, specijalista ginekologije i akušerstva.

Vantjelesna oplodnja je proces u kojem se radi oplodnja jajne ćelije i spermatozoida van tijela žene pri čemu se dobijeni embrion vraća u matericu gdje se on nastavlja razvijati. Ovaj proces ne prestavlja ništa vještačko i zato se naziva biomedicinski pomognuta oplodnja, pojašnjava dr Madžar.

"Razlika prirodnog začeća u odnosu na začeće iz vantjelesne oplodnje je u tome što se oplodnja kod prirodnog začeća dešava u jajovodu žene, a kod vantjelesne oplodnje se dešava u laboratoriji pod staklom, a sve dalje se nastavlja prirodnim putem", kaže dr Madžar.

Prilikom vještačke oplodnje ne dešava se ništa ne prirodno, samo medicina koristi svoj napredak da parovima pomogne kako bi izbjegli jajovod, kaže doktorica.

Najvažnija stvar prilikom odlučivanja za vantjelesnu oplodnju je uzimanje anemneze, nakon čega slijedi ultrazvuči ni pregled pacijetice koji mnogo toga govori, kaže Madžar.

"Struka kaže da do 35 godine života imamo veliki broj zdravih jajnih ćelija, nakon 35 godine taj broj rapidno opada. Nakon 38 godine je to nagla silazna putanja. Ako uzmemo 10 jajnih ćelija kod žene od 25 godina i uzmemo 10 jajnih ćelija kod žene od 42 godine, ono što možemo da očekujemo kdo žene od 25 godina imamo 9 zdravih i zrelih ćelija, a kod žene od 42 godine 1 od 10 zdravih ćelija", rekla je dr Danijela Madžar.

Doktorica naglašava važnost praćenja biološkog sata zbog kvaliteta jajnih ćelija kao i da klinike nude mogućnost da žene zamrznu svoje jajne ćelije pri čemu se savjetuje da to bude do 35, maksimalno 38 godine života.