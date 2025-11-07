Konkretna podrška Republike Srpske pronatalitetnoj politici

Žene do navršenih 42 godine, koje dobiju bebu iz postupka vantjelesne oplodnje, od naredne godine imaće pravo na refundaciju troškova, iako su već iskoristile tri postupka preko Fonda zdravstvenog osiguranja.

Fond će troškove refundirati u skladu sa našim cjenovnikom, bez obzira gdje je urađena vantjelesna oplodnja. Na ovaj način se proširuju prava u oblasti liječenja steriliteta i omogućava dodatna šansa za sticanje potomstva o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer se trenutno finansiraju tri postupka vantjelesne oplodnje.

Napominjemo da i dalje ostaje mogućnost za žene starije od 42 godine da ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, FZO RS im u potpunosti refundira troškove prema cjenovniku Fonda.

Vantjelesna oplodnja je uvrštena u prava iz zdravstvenog osiguranja 2007. godine, a od tada je zahvaljujući ovoj proceduri rođeno više od 2.200 beba. Međutim, broj novorođenčadi je i znatno veći budući da je značajan broj parova VTO, u skladu sa propisima, radio i izvan Srpske, te su im troškovi refundirani. Vlada Republike Srpske i FZO RS su za postupke vantjelesne oplodnje, koji su rađeni kod nas ili izvan Republike, do sada ukupno izdvojili oko 42,4 miliona KM.

Podsjećamo da Fond u potpunosti finansira tri postupka VTO ženama do navršene 40. godine, a ženama starosti od 40 do 42 godine 50 odsto troškova.

Pomenutom novinom, koja je definisana Programom za obezbjeđenje biomedicinski potpomgnute oplodnje za 2026. godinu, Fond nastoji da odgovori na potrebe osiguranika, proširuje postojeća prava u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje, te nastavlja da unapređuje podršku parovima koji se bore sa sterilitetom. Naime, osim vantjelesne oplodnje, Fond od ranije finansira i čuvanje embriona na dvije godine, što predstavlja značajno olakšanje za parove, jer ne moraju ponovo da prolaze kroz kompletnu proceduru vantjelesne oplodnje. Još jedna novina koja je nedavno uvedena odnosi se na finansiranje zamrzavanja reproduktivnog materijala (onkofertilitet) za osiguranike koji boluju od malignih bolesti prije izlaganja onkološkim terapijama i zračenju, što im pruža mogućnost da kasnije dobiju potomstvo. Podsjećamo da je duže od dvije godine omogućeno da parovi treći postupak vantjelesne oplodnje, nakon dva neuspjela pokušaja u Srpskoj, mogu da urade u bilo kojoj ustanovi i izvan Republike, te im Fond refundira troškove. Takođe, Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranja u prava osiguranika još ranije uvršten je i neinvazivni prenatalni test za trudnice, a za ovu uslugu, kao i za vantjelesnu oplodnju, sredstva se obezbjeđuju u budžetu Republike.

Inače, preglede, savjetovanje i liječenje u svrhu planiranja porodice u potpunosti finansira Fond, bez plaćanja participacije.

Dakle, konstatnim proširenjem prava u oblasti reproduktivnog zdravlja, nastojimo da konkretnim mjerama budemo direktna podrška pronatalitetnoj politici Republike Srpske.