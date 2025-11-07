Vladimir Šešlija prešao u SNSD

Izvor:
07.11.2025
Odbornik Srpske radikalne stranke /SRS/ "Dr Vojislav Šešelj" u Skupštini opštine Istočna Ilidža Vladimir Šešlija prešao je u SNSD, saopšteno je iz Opštinskog odbora SNSD-a.
"Ovaj potez predstavlja nastavak procesa ukrupnjavanja političke scene i jačanja snaga oko SNSD-a, koji je postao centar političkog okupljanja i jasno prepoznat kao nosilac promjena potrebnih stanovnicima Istočne Ilidže", saopšteno je iz SNSD-a.
U saopštenju se ističe da nakon što su SNSD-u u Istočnoj Ilidži prethodno pristupili predstavnici DEMOS-a, sada i SRS "Dr Vojislav Šešelj" pruža podršku zajedničkom cilju – formiranju odgovornije lokalne vlasti.
Trenutno Klub odbornika SNSD-a ima osam članova, a aktivnosti na jačanju organizacije i povezivanju sa pojedincima iz drugih stranaka se nastavljaju.
Iz OO SNSD su naveli da veliki broj građana iskazuje interesovanje da postane dio SNSD-a, prepoznajući novu energiju i odlučnost kojom ova organizacija djeluje na opštinskom nivou.
"SNSD Istočna Ilidža danas pokazuje novu snagu, jedinstvo i energiju ljudi koji žele da zajedno rade na razvoju i napretku naše zajednice. Svjedoci smo sve većeg povjerenja koje nam građani pružaju, što nam daje dodatni motiv da nastavimo putem konkretnih rješenja i odgovornog djelovanja", izjavio je potpredsjednik OO SNSD-a Istočna Ilidža Vladimir Ćosović.
