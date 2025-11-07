Logo

Vladimir Šešlija prešao u SNSD

Izvor:

Agencije

07.11.2025

09:26

Komentari:

0
Владимир Шешлија прешао у СНСД

Odbornik Srpske radikalne stranke /SRS/ "Dr Vojislav Šešelj" u Skupštini opštine Istočna Ilidža Vladimir Šešlija prešao je u SNSD, saopšteno je iz Opštinskog odbora SNSD-a.

"Ovaj potez predstavlja nastavak procesa ukrupnjavanja političke scene i jačanja snaga oko SNSD-a, koji je postao centar političkog okupljanja i jasno prepoznat kao nosilac promjena potrebnih stanovnicima Istočne Ilidže", saopšteno je iz SNSD-a.

U saopštenju se ističe da nakon što su SNSD-u u Istočnoj Ilidži prethodno pristupili predstavnici DEMOS-a, sada i SRS "Dr Vojislav Šešelj" pruža podršku zajedničkom cilju – formiranju odgovornije lokalne vlasti.

Trenutno Klub odbornika SNSD-a ima osam članova, a aktivnosti na jačanju organizacije i povezivanju sa pojedincima iz drugih stranaka se nastavljaju.

Iz OO SNSD su naveli da veliki broj građana iskazuje interesovanje da postane dio SNSD-a, prepoznajući novu energiju i odlučnost kojom ova organizacija djeluje na opštinskom nivou.

"SNSD Istočna Ilidža danas pokazuje novu snagu, jedinstvo i energiju ljudi koji žele da zajedno rade na razvoju i napretku naše zajednice. Svjedoci smo sve većeg povjerenja koje nam građani pružaju, što nam daje dodatni motiv da nastavimo putem konkretnih rješenja i odgovornog djelovanja", izjavio je potpredsjednik OO SNSD-a Istočna Ilidža Vladimir Ćosović.

Podijeli:

Tagovi:

SNSD

Istočna Ilidža

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран: Саборност данас важнија него икада

Republika Srpska

Karan: Sabornost danas važnija nego ikada

12 h

0
Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране

Republika Srpska

Mijatović za ATV: Konačno došlo vrijeme da se obrati pažnja na Termoelektrane

12 h

0
Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко

Republika Srpska

Skoko za ATV: Stabilna proizvodnja Termoelektrane Gacko

13 h

0
Цвијановић: Неуставно вођен судски поступак против Додика

Republika Srpska

Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

11

32

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner