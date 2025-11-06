Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je sudski postupak protiv predsjednika Milorada Dodika vođen neustavno i radi toga je bilo očekivano da će Ustavni sud BiH odbiti apelaciju njegove odbrane protiv presude Suda BiH.

- Oni, koji su neustavno započeli i vodili postupak protiv Dodika, morali su stvar da dovedu do kraja, takođe, neustavno. Apelacija je bila sjajna prilika da se pravosuđe izvuče iz devijacije i namjere kakvoj smo svjedočili u posljednje dvije i po godine od kada je trajao postupak i da se ponaša u skladu sa Ustavom - rekla je Cvijanovićeva za Srnu.

Cvijanovićeva je gostujući u novoj epizodi podkasta Srne istakla da se sada otvara mogućnost za dalje vođenje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i izrazila očekivanje da će procedura krenuti uskoro.

Ona je poručila da Republika Srpska danas ima, a ubuduće će steći još mnogo međunarodnih prijatelja i partnera koji razumiju njenu želju da ima jasnu ustavnu poziciju u okviru BiH.

- Danas, za razliku od prije 20 godina, Republika Srpska ima mnogo prijatelja u svijetu sa kojima može da komunicira, ali za razliku od bošnjačkih kolega ne radimo to da bi zloupotrijebili nečiju poziciju ili da bismo radili protiv nekoga. Radimo za ono što je naš iskreni cilj – mir, stabilnost, da svako uživa u svojim pravima, a ne da se svakog dana borite za realizaciju svojih ustavnih prava - istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a, kaže da je raduje što će u narednoj godini u Republici Srpskoj doći do rasta plata i penzija, kao i predviđeni investicioni ciklus u Srpskoj.