Smjene u RiTE Ugljevik: Radnici ponovo na poslu

Ko će zadnji ugasiti svjetlo u elektroenergetskom sektoru, još se ne zna ali se zna da je Diko Cvjetinović, v.d. direktor RiTE Ugljevik, ne svojom voljom, ugasio svjetlo u svojoj kancelariji jer ga je noćas Nadzorni odbor, pod okriljem noći, smijenio. Za novog direktora postavljen je Žarko Novaković.

Pokušali smo dobiti komentar od Novakovića, međutim nije želio pred kameru ATV-a ali nam je kratko u poruci rekao da ima previše obaveza i da ne može dati izjavu.

Radnici su se vratili na posao, kaže premijer Srpske Savo Minić. Više informacija o stanju u Ugljeviku imaće, kaže Minić, nakon tematske sjednice Vlade o stanju u Elektroprivredi.

"Informacija koju ja imam je da su se radnici vratili na posao i da je počeo iskop uglja jedan od zahtjeva je i bio smjena uprave koja je ispoštovana ono što vlada radi duži period je prenos polja istok dva i to nije vezano sa ovim, mi imamo ekvataciono polje pitanje dana je kad će ono biti dato na koncesiju Rite Ugljevik jedan postupak koji je na neki način riješen", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Jedan zahtjev radnika je ispunjen - smjena direktora, međutim, ostalo ih je još 6. Jedan od njih je da koncesiono polje Ugljevik Istok 2 bude u cjelosti u vlasništvu RITE Ugljevik i da koncesija ne ide preko kompanije Gas Res. Međutim, Vlada taj zahtjev nije ispunila i zvanično je potvrdila da će Gas Res preuzeti koncesiju od Komsar Enerdži.

"Vlada raspravljala u okviru ministarstva energetike i rudarstva i gas resa i dala saglasnost za konačni ugovor za preuzimanje komsara u okviru aktivnosti, koje se vode po tom pitanju i koje su vezane između ostalog i za RiTE Ugljevik tako da je Vlada dala saglasnost na prijedlog konačnog ugovora o preuzimanju te firme", istakao je potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić.

Radnici RiTE Ugljevik već sedmi dan štrajkuju i neće odustati do ispunjenja svih 7 zahtjeva među kojima je i smjena resornog ministra Petra Đokića. Ipak,prema nezvaničnim informacijama, dio radnika je dobio doprinose i organizovaće minimum radnog procesa. Povodom smjene rukovodstva u Ugljeviku izjave nisu dali ni direktor Elektroprivrede Luka Petrović niti predsjednik Sindikata RiTE Ugljevik Boban Benović. O ovoj temi još uvijek se nije oglasio ni resorni ministar Petar Đokić.