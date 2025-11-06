Cvijanović: Sarajevo je zaista carstvo licemjerja

"Ponovo laž pokušavaju da pretvore u istinu. Šefik Džaferović (SDA) je posljednji koji može da drži lekcije o blokadama", istakla je Cvijanović.

Kako ona dodaje, upravo je Džaferović bio kolovođa blokade Doma naroda koja je trajala skoro godinu dana.

"A sada patetično poziva Kristijana Šmita da on uređuje odnose u Parlamentarnoj skupštini BiH, od koje je ionako nelegalno preuzeo ulogu zakonodavca", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks, reagujući na Džaferovićevu izjavu da je pravo Doma naroda da učestvuje u smjenama, rekonstrukcijama i nadzoru nad radom Vijeća ministara "prvorazredna politička i ustavna obaveza". Međutim, po njegovim riječima, SNSD i HDZ "svjesno blokiraju" ovaj proces.