Cvijanović: Sarajevo je zaista carstvo licemjerja

Izvor:
ATV
06.11.2025
18:25
Komentari:0
Sarajevo je zaista carstvo licemjerja, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Ponovo laž pokušavaju da pretvore u istinu. Šefik Džaferović (SDA) je posljednji koji može da drži lekcije o blokadama", istakla je Cvijanović.
Kako ona dodaje, upravo je Džaferović bio kolovođa blokade Doma naroda koja je trajala skoro godinu dana.
"A sada patetično poziva Kristijana Šmita da on uređuje odnose u Parlamentarnoj skupštini BiH, od koje je ionako nelegalno preuzeo ulogu zakonodavca", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks, reagujući na Džaferovićevu izjavu da je pravo Doma naroda da učestvuje u smjenama, rekonstrukcijama i nadzoru nad radom Vijeća ministara "prvorazredna politička i ustavna obaveza". Međutim, po njegovim riječima, SNSD i HDZ "svjesno blokiraju" ovaj proces.
Ponovo laž pokušavaju da pretvore u istinu. Šefik Džaferović (SDA) je posljednji koji može da drži lekcije o blokadama. On je bio kolovođa blokade Doma naroda koja je trajala skoro godinu dana. A sada patetično poziva Kristijana Šmita da on uređuje odnose u Parlamentarnoj skupštini… pic.twitter.com/pc3uB4rTbq— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 6, 2025
