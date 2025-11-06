Detalji stravične nesreće u Čeljigovićima: Povrijeđena dva vozača

Izvor:
Dva lica povrijeđena su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Čeljigovići, na putnom pravcu Sarajevo – Pale, potvrđeno je Srni iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Portparol Policijske uprave Vesna Stokanović rekla je da su povrijeđeni vozači automobila "tojota" i "škoda" i oni su iz Doma zdravlja na Palama prevezeni u Bolnicu "Srbija", gdje će im biti ustanovljen stepen povreda.
Prema njenim riječima, saobraćaj se odvija naizmjenično.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.10 časova.
