Detalji stravične nesreće u Čeljigovićima: Povrijeđena dva vozača

Izvor:

SRNA

06.11.2025

18:15

Komentari:

0
Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача
Foto: Srna

Dva lica povrijeđena su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Čeljigovići, na putnom pravcu Sarajevo – Pale, potvrđeno je Srni iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Portparol Policijske uprave Vesna Stokanović rekla je da su povrijeđeni vozači automobila "tojota" i "škoda" i oni su iz Doma zdravlja na Palama prevezeni u Bolnicu "Srbija", gdje će im biti ustanovljen stepen povreda.

Саобраћајна несрећа Пале

Hronika

Direktan sudar dva automobila, otežan saobraćaj

Prema njenim riječima, saobraćaj se odvija naizmjenično.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.10 časova.

