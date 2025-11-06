Logo

Holandska policija zaplijenila više od tri tone kokaina

Izvor:

SRNA

06.11.2025

18:04

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина
Foto: Printskrin/Jutjub

Holandska policija pronašla je više od 3,3 tone kokaina ulične vrijednosti od oko 250 miliona evra u ruralnom naselju Nordhuk, u pokrajini Sjeverni Brabant, objavio je list "Algemen dagblad".

Droga je pronađena u preuređenom stakleniku za uzgoj pečuraka.

Prema istražiocima, tako velike količine droge se rijetko pronalaze ovih dana, čak i u lukama.

"Ovo je jedinstven slučaj. Rijetko se više srećemo sa takvim količinama, posebno daleko od luka", napomenuo je Ron van Brusel, šef policijskog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala.

Саобраћајна несрећа Пале

Hronika

Direktan sudar dva automobila, otežan saobraćaj

"Algemen dagblad" podsjeća da je zapadna Holandija, uključujući gradove Breda, Murdajk i Rozendal, dugo bila ključna tranzitna tačka za pošiljke kokaina u Evropu. Geografski položaj ovog regiona — između glavnih luka Roterdama, Antverpena i Vlisingena — čini ga pogodnim za krijumčare. Brojna skladišta i laboratorije povezane sa latinoameričkim narko-kartelima posluju u gradovima u zapadnim provincijama zemlje.

Posljednjih godina, velike količine kokaina redovno pronalaze u regionu, u kontejnerima sa voćem ili industrijskom opremom. Kako list napominje, kriminalci često djeluju pod maskom transportnih kompanija i poljoprivrednih farmi.

Obim kriminalnih aktivnosti ogleda se u nivou nasilja u regionu. Samo 2015. godine, u Zapadnom Brabantu počinjeno je 17 ubistava, od kojih je značajan broj, prema riječima tužilaca, bio povezan sa trgovinom drogom.

Tokom 2020. godini, istu provinciju je potreslo otkriće "kontejnera za mučenje" improvizovanih zatvora koje kriminalne grupe koriste za mučenje i ucjenu.

