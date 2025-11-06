Logo

Snažan zemljotres pogodio Tursku

Izvor:

Telegraf

06.11.2025

17:33

Снажан земљотрес погодио Турску
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 4,5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u četvrtak, 6. novembra 2025. godine u 17,15 časova, na području zapadnog dijela Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.24 i dužine 28.2 sjeverno od Izmira.

vladimir putin-05092025

Svijet

Putin podržao zabranu vejpova

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, piše Telegraf.

Turska

Zemljotres

