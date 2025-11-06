Nilend preminuo u 25. godini

Kaubojsi nisu saopštili detalje, ni uzrok smrti, a njegov agent Džonatan Perzli zamolio je da se poštuje privatnost.

- Slomljen sam što je moj blizak prijatelj Maršon Nilend preminuo prošle noći. Maršon je ostavio srce na terenu kada god bi igrao, trenirao, ma kada god bi bio na terenu. Izgubiti takvu osobu, to je bol koju ne mogu opisati rečima", rekao je Perzli.

Kaubojsi su rekli:

"Maršon je bio divan saigrač i član naše organizacije. Molimo se za njegovu dušu zajedno sa porodicom i devojkom Katalinom", objavio je tim Dalasa na društvenim mrežama.

Nilend je 2024. godine izabran u drugoj rundi NFL drafta kada je došao sa univerziteta Vestern Mičigen gdje je bio fenomenalan i odigrao pet sjajnih utakmica u ruki sezoni prije nego što je povredio koleno.

Kaubojsi su u ponedjeljak izgubili od Arizona Kardinalsa rezultatom 27:17, a Maršon Nilend je vratio loptu u end zonu posle panta – za tačdaun. Bili su to njegovi prvi poeni u NFL karijeri, nažalost i posljednji.