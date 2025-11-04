Logo

Nova tragedija za srpski sport: Umro Dragan Vasiljević

04.11.2025

Драган Васиљевић
Ponovo tragične vijesti za srpski sport! Nakon što je svijet rukometa potresla vijest o smrti Aleksandra Babića Praćke, sada je i Rukometni klub Partizan objavio vijest da je preminuo Dragan Vasiljević - Vaske, bivši rukometaš.

On je bio i profesor Fakulteta organizacionih nauka, koji je pokušavao da unaprijedi srpski rukomet brojnim naučnim radovima i prijedlozima na osnovu istraživanja.

10. ванредна сједница крњег Уставног суда

BiH

Kako je krnji Ustavni sud obrazložio odbijanje Dodikove apelacije

"Rukometni klub Partizan AdmiralBet danas je zatekla tužna vijest o iznenadnoj smrti Dragana Vasiljevića - Vasketa. Kako je govorio svojevremeno, crno-bijeli dres bio mu je najdraži u igračkoj karijeri. Vaske je bio sjajan rukometaš, sportista, prijatelj, veteran našeg kluba, naučnik, profesor Fakulteta organizacionih nauka, ali prije svega izuzetan čovjek", naveo je Klub i dodao:

"Komemoracija će se održati u srijedu 5. novembra u 12 časova, u Valjevu. Neka mu je vječna slava i hvala".

