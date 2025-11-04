Logo

Ronaldo otkrio kada će otići u penziju

Izvor:

Agencije

04.11.2025

17:03

Foto: Tanjug

Vjerovatno najveća fudbalska zvijezda u posljednjih 15-ak godina, uz naravno Lea Mesija, Kristijano Ronaldo, dao je novi veliki intervju za Pirsa Morgana.

O svemu je dvojac razgovarao, a u jednom momentu dotakli su se i o kraju nevjerovatne karijere Portugalca, koji je nedavno napunio 40 godina.

Podsjećamo, Ronaldo igra treću sezonu u Saudijskoj Arabiji za Al-Nasr, a godišnje zarađuje 200 miliona evra.

