Ronaldo otkrio kada će otići u penziju

Vjerovatno najveća fudbalska zvijezda u posljednjih 15-ak godina, uz naravno Lea Mesija, Kristijano Ronaldo, dao je novi veliki intervju za Pirsa Morgana.

O svemu je dvojac razgovarao, a u jednom momentu dotakli su se i o kraju nevjerovatne karijere Portugalca, koji je nedavno napunio 40 godina.

Upitan da li će se brzo povući, rekao je brzo:

"Vrlo skoro će to biti, mislim da će biti teško i vjerovatno ću plakati, što je i normalno. Ja sam osoba koja plače s lakoćom, ne sakrivam svoje emocije, već sam iskren. Pripremam se za taj momenat od svoje 25 odnosno 26 godine", rekao je Ronaldo.

Podsjećamo, Ronaldo igra treću sezonu u Saudijskoj Arabiji za Al-Nasr, a godišnje zarađuje 200 miliona evra.