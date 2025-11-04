Od večeras sve je 'Bitno' – Novi format ide u srž stvari

Izvor:
ATV
04.11.2025
19:08
Svi ćemo se usaglasiti da živimo u vremenu brzih vijesti, kratkih rečenica, klikova, bitova, mitova, nikad više i nikad dostupnijih informacija u istoriji. I da je sve važno, ili bar tako djeluje. A nikad nije bilo važnije i potrebnije da razgovaramo o onom što je - bitno.
Naš novi format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja.
Emisiju 'Bitno' uređuju i vode Andrea Jaglica, glavni i odgovorni urednik informativnog programa i Dragana Božić, glavni urednik dnevnog programa ATV-a.
U premijernom izdanju emisije 'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta razgovaramo o odluci Ustavnog suda BiH o apelaciji predsjednika Milorada Dodika – za 'Bitno' govore Zlatko Knežević, bivši sudija Ustavnog suda BiH, Miljkan Pucar, član pravnog tima Milorada Dodika i Nedim Ademović, advokat i profesor ustavnog prava.
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu