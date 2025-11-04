Logo

Putin otkrio šta je od istorijskog značaja za 21. vijek

Izvor:

Agencije

04.11.2025

20:04

Komentari:

0
Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Proizvodnja "burevesnika" i "posejdona" ima istorijski značaj za cijeli 21. vijek, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom uručivanja nagrade projektantima krstareće rakete i bespilotnog podvodnog plovila.

Po dometu, "burevesnik" je premašio sve poznate raketne sisteme u svijetu, istakao je Putin.

- Brzina 'posejdona' nekoliko puta je veća od brzine svih modernih brodova - istakao je ruski lider.

On je dodao da se u njihovoj proizvodnji koriste samo domaći materijali.

- Stvaranjem raketa 'posejdon' i 'burevesnik' napravljena je ogromna osnova za budućnost i Rusija će nastaviti da ide naprijed - izjavio je Putin.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto: Ukrajina neće biti članica Evropske unije

- Ruski konstruktori već rade na stvaranju nove generacije oružja i opreme, uključujući i na poligonima za testiranje - objavio je Putin.

Pored toga, Putin je objavio da je Rusija započela serijsku proizvodnju raketnog sistema "orešnik".

Takođe je dodao da će raketni sistemi "sarmat" biti stavljeni u borbenu pripravnost naredne godine.

- Rusija, kao i sve druge nuklearne sile, unapređuje svoj nuklearni potencijal. Rusija ne predstavlja pretnju nikome - izjavio je Putin.

On je zahvalio proizvodnim timovima koji su radili na "burevesniku" i "posejdonu".

