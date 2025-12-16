Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

Sveta Varvara je u srpskom narodu poznata i kao krsna slava, iako je slavi manji broj porodica. Njena priča i praznik duboko su utkane u narodne običaje, a dan posvećen ovoj svetiteljki, 17. decembar, obiluje simbolikom i vjerovanjima koja se prenose generacijama.

Ritual za plodnu godinu

Jedan od najpoznatijih običaja vezanih za Svetu Varvaru jeste sijanje božićne pšenice. Prema narodnom vjrovanju, ovim gestom se osigurava plodnost polja i berićetna godina. Pšenica se posije upravo na dan Svete Varvare, a njeno klijanje simbolizuje rast i prosperitet koji će pratiti ukućane tokom cijele naredne godine.

Varica ili savica: Žito koje donosi blagoslov

Osim sijanja pšenice, običaj nalaže i pripremu žita, poznatog kao varica ili savica. Ponekad se žito kuva već uveče, dan prije praznika, a lonac se ostavlja da uvri pored vatre. Po narodnom tumačenju, strana sa koje žito prvi put navri pokazuje u kom dijelu polja treba sijati za najbolji rod.

Vareno žito se jede u domu, a dijelom se posipa i mjesto odakle se uzima voda za piće, čime se simbolično obezbjeđuje zaštita i blagostanje domaćinstva.

Posebna vjerovanja vezana za dane do Božića

Stari narodni običaji takođe vjeruju da od dana Varvare pa do Božića nije preporučljivo sanjati. Ako se snovi ipak jave, savjetuje se da se ne pričaju i ne tumače, jer bi to moglo donijeti nesreću. Takođe, u ovom periodu primjećuje se i promjena u prirodi - dani postaju duži, a noći kraće, što simbolizuje rast svjetlosti i nade.

Život i žrtva Svete Varvare

Sveta Varvara je živjela u 3. vijeku, u vrijeme rimskog cara Maksimijana. Njena priča je priča o hrabrosti i vjeri. Otac joj Dioskor bio je sljedbenik mnogoboštva i strogo je vaspitavao kćerku. Kada je Varvara zatražila da zidanje kupatila ima tri prozora - za Oca, Sina i Svetoga Duha - otac je bio bijesan, jer je ona priznala hrišćansku vjeru.

Zbog svoje vjere, Varvara je mučena, prebijana i javno ponižena, a na kraju joj je otac odsjekao glavu. Njena hrabrost i predanost Hristu učinile su je simbolom žrtve i vjere. Otac Dioskor je, prema predanju, umro pod Božjom kaznom - pogođen gromom.

Ikonografski prikaz i poštovanje

Na ikonama se Sveta Varvara prikazuje u običnom ženskom odjelu svog vremena, sa krstom i mitrom u ruci. Ona se u tradiciji često prikazuje i u pratnji Presvete Bogorodice. Njena pojava u ikonama i legendama simbolizuje zaštitu, vjeru i hrabrost, a običaji koji se vezuju za njen dan i danas se poštuju u srpskim domovima.