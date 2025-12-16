Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

Izvor:
Ona
16.12.2025
21:30
Komentari:0
Sveta Varvara je u srpskom narodu poznata i kao krsna slava, iako je slavi manji broj porodica. Njena priča i praznik duboko su utkane u narodne običaje, a dan posvećen ovoj svetiteljki, 17. decembar, obiluje simbolikom i vjerovanjima koja se prenose generacijama.
Jedan od najpoznatijih običaja vezanih za Svetu Varvaru jeste sijanje božićne pšenice. Prema narodnom vjrovanju, ovim gestom se osigurava plodnost polja i berićetna godina. Pšenica se posije upravo na dan Svete Varvare, a njeno klijanje simbolizuje rast i prosperitet koji će pratiti ukućane tokom cijele naredne godine.
Republika Srpska
Dodik: Odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU je racionalna, državnička i posve razumljiva
Osim sijanja pšenice, običaj nalaže i pripremu žita, poznatog kao varica ili savica. Ponekad se žito kuva već uveče, dan prije praznika, a lonac se ostavlja da uvri pored vatre. Po narodnom tumačenju, strana sa koje žito prvi put navri pokazuje u kom dijelu polja treba sijati za najbolji rod.
Vareno žito se jede u domu, a dijelom se posipa i mjesto odakle se uzima voda za piće, čime se simbolično obezbjeđuje zaštita i blagostanje domaćinstva.
Stari narodni običaji takođe vjeruju da od dana Varvare pa do Božića nije preporučljivo sanjati. Ako se snovi ipak jave, savjetuje se da se ne pričaju i ne tumače, jer bi to moglo donijeti nesreću. Takođe, u ovom periodu primjećuje se i promjena u prirodi - dani postaju duži, a noći kraće, što simbolizuje rast svjetlosti i nade.
Porodica
Šta uraditi ako se dijete plaši Djeda Mraza?
Sveta Varvara je živjela u 3. vijeku, u vrijeme rimskog cara Maksimijana. Njena priča je priča o hrabrosti i vjeri. Otac joj Dioskor bio je sljedbenik mnogoboštva i strogo je vaspitavao kćerku. Kada je Varvara zatražila da zidanje kupatila ima tri prozora - za Oca, Sina i Svetoga Duha - otac je bio bijesan, jer je ona priznala hrišćansku vjeru.
Zbog svoje vjere, Varvara je mučena, prebijana i javno ponižena, a na kraju joj je otac odsjekao glavu. Njena hrabrost i predanost Hristu učinile su je simbolom žrtve i vjere. Otac Dioskor je, prema predanju, umro pod Božjom kaznom - pogođen gromom.
Republika Srpska
Pojedini borci u Srpskoj će primati dva dodatka
Na ikonama se Sveta Varvara prikazuje u običnom ženskom odjelu svog vremena, sa krstom i mitrom u ruci. Ona se u tradiciji često prikazuje i u pratnji Presvete Bogorodice. Njena pojava u ikonama i legendama simbolizuje zaštitu, vjeru i hrabrost, a običaji koji se vezuju za njen dan i danas se poštuju u srpskim domovima.
Srbija
1 h0
Zdravlje
1 h0
Savjeti
1 h0
Savjeti
1 h0
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
54
21
39
21
33
21
30
Trenutno na programu