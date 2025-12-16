Logo
Zagađen vazduh prijetnja hroničnim bolesnicima

Izvor:

ATV

16.12.2025

19:18

Бањалука, загађење ваздуха
Foto: ATV

Banjaluka je među šampionima. Nažalost po nekvalitetu vazduha. I dok se Banjalučani guše u ekstremno zagađenom vazduhu, najveći problem predstavljaju zagađene čestice, PM10 i PM 2,5 koje su izuzetno štetne po zdravlje.

U Republici Srpskoj ne postoji, ali bi se po zakonskoj regulativi moglo uvesti da svaki grad ima plan interventnih mjera u ovakvim situacijama, to bi pomoglo u rješavanju problema. Ovo se ne može riješiti za dan, ali bi se moglo rješavati uvođenjem sistemskih mjera koje bi trajale godinama, ističu stručnjaci.

"To je mnogo strožija kontrola svih zagađivača koji postoje, čišćenje i pranje ulica na kojima se sakuplja velika količina štetnih čestica. Takođe, postoje i druge sistemske mjere, kao što je rješavanje smanjenje broja izvora zagađenja, odnosno malih kotlovnica, da li je to proširenje mreže gradskog grijanja, da li je to zamjena kotlova na ugalj, drvo i pelet, i zamjenom toplotnim pumpama...To su sve rješenja koja postaju izuzetno značajna. Naravno, energetska efikasnost grada gdje bi se koristilo što manje energije na zagrijavanje, a samim tim bi doveli do manje štetnih materija u atmosferi", rekao je Predrag Ilić, direktor Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske

Сарајево-магла-смог-04092025

Društvo

Ovi gradovi su danas na vrhu liste zagađenja u BiH

Čekaonice U ambulantama prepune. Vazduh koji udišemo, a i vidimo, najopasniji je za djecu, trudnice i osobe starije od 70 godina. Iako su pluća jedini unutrašnji organ koji je u dodiru sa spoljnom sredinom, štetne materije koje udišemo nisu štetne samo za respiratorni sistem, nego i za druge organe.

"Kod prolongiranog izlaganja mogu da dovedu do pojave dijabetesa, utiču na oligospermiju. Pogoršavanje kod hroničnih bolesnika nije samo rizik po pluća, pojačava se rizik od moždanog udara, rizik od plućne embolije, rizik od kardiovaskularnih incidenata se povećava za nekoliko puta", rekao je Mladen Duronjić, pulmolog.

Kako indeksi zagađenosti vazduha rastu, čini se da tako i priče više ili manje kompetentnih stručnjaka i onih drugih. Naizgled benigna izjava o rezultatima jednog istraživanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru, uzrokovala je potrebu da se objasni kako npr. TE Stanari funkcioniše strogo po propisanim standardima EU i ispunjava sve propisane zahtjeve u pogledu emisija u vazduhu i propisanih graničnih vrijednosti.

I samozvani stručnjaci za ruže vjetrova nemalo su doprinijeli uznemirenosti građana. Sve navodi na hitnu potrebu za vjerodostojnim mjerenjima i adekvatnim aktivnostima da ne bi bilo prekasno i za zabrinute, i za nadležne i odgovorne za vazduh koji udišemo, a bez kojeg ne možemo.

