Logo
Large banner

Ovi gradovi su danas na vrhu liste zagađenja u BiH

16.12.2025

16:56

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Loš kvalitet vazduha i danas je zabilježen u velikom dijelu Bosne i Hercegovine, a u pojedinim gradovima stanje je ocijenjeno kao izuzetno opasno po zdravlje stanovništva.

Najkritičnija situacija evidentirana je u Tuzli, gdje je u 14 sati indeks kvaliteta vazduha dostigao alarmantnih 393. Slijede Sarajevo sa indeksom 262, Gacko 225, Vogošća 223 te Livno sa vrijednošću 213.

policija rotacija

Region

Pala auto-mafija u Hrvatskoj, hapšenja i u BiH

Na ovim područjima upozorava se na ozbiljne zdravstvene posljedice koje mogu pogoditi cjelokupno stanovništvo. Građanima se savjetuje da tokom boravka na otvorenom prostoru izbjegavaju fizičke napore, dok se trudnicama, djeci, starijim osobama te osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima preporučuje da ostanu u zatvorenim prostorijama.

Nezdrav vazduh zabilježen je i u Hadžićima (196), Lukavcu (191), Visokom (190), Ilijašu (189), Banjoj Luci (168), Zenici (165), Prijedoru (156), kao i u Živinicama i Trebinju gdje su izmjerene vrijednosti 154 i 153. U ovim sredinama moguća je pojava pogoršanja simptoma kod hroničnih bolesnika, posebno onih sa astmom i srčanim oboljenjima, dok i zdrave osobe mogu osjetiti negativne efekte zagađenja.

Za plućne i srčane bolesnike, trudnice, djecu i starije osobe preporučuje se značajno smanjenje ili potpuno izbjegavanje vanjskih aktivnosti, dok se i ostalim građanima savjetuje oprez i ograničavanje boravka na otvorenom.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Ne postoji nijedna zemlja u EU u kojoj neizabrani stranac bez mandata nameće zakone

U Bihaću je vazduh okarakterisan kao nezdrav za osjetljive grupe, uz indeks 122, dok je u Mostaru i na Ivan-sedlu stanje ocijenjeno kao umjereno zagađeno, s vrijednostima 91 i 66, objavljeno je na stranici organizacije Ekoakcija.

Podijeli:

Tagovi:

zagađen vazduh

magla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

Scena

Dragana Mirković pokazala raskošnu dekoraciju u svom dvorcu

1 h

0
Илустрација

Region

Uhapšen psihijatar, ranije prijavljen da je tukao d‌jecu i kolege

1 h

0
Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

BiH

Štrajk zdravstvenih radnika se nastavlja, propao pokušaj dogovora

1 h

0
Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце

Republika Srpska

Dodik: U narednoj godini primarno stimulisati domaće poslodavce

1 h

0

Više iz rubrike

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Društvo

Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

1 h

0
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

1 h

0
Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

Društvo

Preminuo profesor PMF-a Boro Pavlović

2 h

0
На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

Društvo

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner