Ovi gradovi su danas na vrhu liste zagađenja u BiH

Loš kvalitet vazduha i danas je zabilježen u velikom dijelu Bosne i Hercegovine, a u pojedinim gradovima stanje je ocijenjeno kao izuzetno opasno po zdravlje stanovništva.

Najkritičnija situacija evidentirana je u Tuzli, gdje je u 14 sati indeks kvaliteta vazduha dostigao alarmantnih 393. Slijede Sarajevo sa indeksom 262, Gacko 225, Vogošća 223 te Livno sa vrijednošću 213.

Na ovim područjima upozorava se na ozbiljne zdravstvene posljedice koje mogu pogoditi cjelokupno stanovništvo. Građanima se savjetuje da tokom boravka na otvorenom prostoru izbjegavaju fizičke napore, dok se trudnicama, djeci, starijim osobama te osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima preporučuje da ostanu u zatvorenim prostorijama.

Nezdrav vazduh zabilježen je i u Hadžićima (196), Lukavcu (191), Visokom (190), Ilijašu (189), Banjoj Luci (168), Zenici (165), Prijedoru (156), kao i u Živinicama i Trebinju gdje su izmjerene vrijednosti 154 i 153. U ovim sredinama moguća je pojava pogoršanja simptoma kod hroničnih bolesnika, posebno onih sa astmom i srčanim oboljenjima, dok i zdrave osobe mogu osjetiti negativne efekte zagađenja.

Za plućne i srčane bolesnike, trudnice, djecu i starije osobe preporučuje se značajno smanjenje ili potpuno izbjegavanje vanjskih aktivnosti, dok se i ostalim građanima savjetuje oprez i ograničavanje boravka na otvorenom.

U Bihaću je vazduh okarakterisan kao nezdrav za osjetljive grupe, uz indeks 122, dok je u Mostaru i na Ivan-sedlu stanje ocijenjeno kao umjereno zagađeno, s vrijednostima 91 i 66, objavljeno je na stranici organizacije Ekoakcija.