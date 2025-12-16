Logo
Preminuo profesor PMF-a Boro Pavlović

RTRS

16.12.2025

15:36

0
Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

Redovni profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci prof. dr Boro Pavlović preminuo je juče u Banjaluci, u 83. godini.

Prof. dr Boro Pavlović rođen je 11. avgusta 1943. godine u Kruševu Brdu, opština Kotor Varoš. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u rodnom mjestu, a srednju školu u Banjaluci 1961. godine. Diplomirao je 1969. godine na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirao 1977. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 1993. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom bogate akademske i naučne karijere radio je kao nastavnik, istraživač i univerzitetski profesor u Sarajevu, Beogradu i u Banjaluci. Na Univerzitetu u Banjaluci bio je angažovan na Šumarskom, Filozofskom i Prirodno-matematičkom fakultetu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu, gdje je 2006. godine izabran u zvanje redovnog profesora, penzionisao se 2011. godine.

Obavljao je brojne akademske dužnosti, bio mentor velikom broju diplomskih i završnih radova, autor i koautor knjiga i naučnih radova, te učesnik i organizator značajnih naučnih skupova. Dao je značajan doprinos razvoju bioloških nauka i univerzitetske nastave u Republici Srpskoj i šire.

Saučešće će porodica primati 17. decembra od 10.00 časova u Centralnoj pravoslavnoj kapeli na Novom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Sahrana će biti obavljena istog dana u 13.30 časova na mjesnom groblju u Kruševu Brdu.

profesor

preminuo

