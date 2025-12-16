Sijarto: Kupujemo 400 miliona metara kubnih američkog LNG-a

Mađarska je sklopila ugovor sa SAD o kupovni 400 miliona metara kubnih tečnog prirodnog gasa (LNG) godišnje, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Danas smo dostigli važnu prekretnicu u američko-mađarskoj energetskoj saradnji potpisivanjem ugovora za 400 miliona metara kubnih LNG-a godišnje. To znači da će tokom narednih pet godina u Mađarsku stići dvije milijarde metara kubnih američkog LNG-a", objavio je Sijarto na "Iksu".

Svijet Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

On je dodao da je Budimpešta zainteresovana za kupovinu energenata iz što više izvora i preko što više ruta, da bi obezbijedila najniže cijene.