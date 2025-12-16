Logo
Large banner

Sijarto: Kupujemo 400 miliona metara kubnih američkog LNG-a

Izvor:

SRNA

16.12.2025

17:23

Komentari:

0
Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а
Foto: ATV

Mađarska je sklopila ugovor sa SAD o kupovni 400 miliona metara kubnih tečnog prirodnog gasa (LNG) godišnje, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Danas smo dostigli važnu prekretnicu u američko-mađarskoj energetskoj saradnji potpisivanjem ugovora za 400 miliona metara kubnih LNG-a godišnje. To znači da će tokom narednih pet godina u Mađarsku stići dvije milijarde metara kubnih američkog LNG-a", objavio je Sijarto na "Iksu".

илу-ротација-19092025

Svijet

Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

On je dodao da je Budimpešta zainteresovana za kupovinu energenata iz što više izvora i preko što više ruta, da bi obezbijedila najniže cijene.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Svijet

Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

40 min

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

1 h

0
Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Svijet

Tramp traži deset milijardi dolara odštete

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner