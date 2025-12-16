Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, Beograđanke za čije je ubistvo proglašen krivim njen muž Brajan, za Kurir kaže da očekuje da će zet biti osuđen na doživotnu robiju!

Da podsjetimo, sud u Masačusetsu juče je proglasio Volša krivim za ubistvo Ane, koja je nestala 1. januara 2023. godine i čije tijelo do danas nije nađeno. Na pripremnom ročištu Volš je priznao da je tijelo uklonio i lagao policiju, ali je negirao da ju je ubio. On je odbio da svjedoči tokom višednevnog suđenja, ali je njegov advokat pokušao da provuče tezu da je lijepa Beograđanka umrla "neobjašnjivom smrću".

- Nemam mnogo toga da kažem, jer gotovo ništa i ne znam. Za ove tri godine druga kćerka i ja smo svega dva puta imale kontakt sa tužiteljkom. Očekujem i nadam se da će Brajan dobiti doživotnu robiju. A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom - rekla je Milanka Ljubičić za Kurir.

Porota u Dedam, Masačusets, osudila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena u ponedjeljak ujutru zbog ubistva njegove supruge Ane Volš 2023. godine.

Vijeće je trajalo oko šest sati prije nego što je donijelo odluku. Očekuje se da će Volš u srijedu biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – obaveznu kaznu za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu.

Volš je optužen da je ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda, 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je dočekao Novu godinu, dok je njihovo troje male djece još uvijek bilo u kući. Tužioci su rekli da je Volš raskomadao njeno tijelo i bacio njene ostatke u kontejnere za otpad u blizini njihove kuće u Kohasetu, Masačusets.

Volš se sada suočava sa kaznom do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije – što je pojačanje kazne zbog osude za ubistvo – i može biti osuđen na još tri godine zbog priznanja krivice za nezakonit prenos tijela.

Volš je negirao da je ubio svoju ženu, a njegovi advokati su rekli da ju je tog jutra pronašao neobjašnjivo mrtvu u njihovom krevetu.

Podsjetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svjedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tijela i laganje policije.

Ana Volš nije prijavljena kao nestala sve do 4. januara 2023. godine, kada je Brajan Volš pozvao svog poslodavca u Vašingtonu, gdje je radila i živjela skraćeno radno vrijeme. Volš je istražiocima rekao da nije vidio svoju ženu od Nove godine, kada je rekao da je otišla oko 6 sati ujutru da bi se vratila u Vašington zbog hitnog slučaja na poslu.

Tužilaštvo je pozvalo oko 50 svjedoka tokom osam dana, uključujući dvoje Aninih bliskih prijatelja i druge koji su opisali svoje interakcije sa njom u posljednjim danima njenog života. Volš je na kraju odlučio da ne svjedoči, a odbrana je završila svoj slučaj bez iznošenja ikakvih dokaza.