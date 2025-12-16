Ugroženi korisnici popularnog sajta za odrasle: Znaju šta se pretraživalo, gledalo i kad

Izvor:
B92
16.12.2025
13:40
Hakeri pokušavaju da ucene Pornhab nakon krađe podataka Premijum korisnika.
Popularni sajt za odrasle Pornhub našao se pod pritiskom nakon što su hakeri zaprijetili objavljivanjem podataka o aktivnostima Premium korisnika, koje su, kako tvrde, pribavili tokom probijanja sistema treće strane.
Prema pisanju portala BleepingComputer, grupa hakera poznata kao ShinyHunters tvrdi da posjeduje oko 94 GB podataka, sa više od 200 miliona zapisa, koji se odnose na aktivnosti korisnika sa Premium nalozima. Među podacima se navodno nalaze informacije o pretragama, gledanim i preuzetim video snimcima, kao i tehnički podaci poput vremenskih oznaka i lokacije.
Iz kompanije PornHub saopštili su da njihovi interni sistemi nisu kompromitovani, već da se incident odnosi na analitičku platformu Mixpanel, koju je kompanija ranije koristila. PornHub navodi da saradnja sa tom platformom nije aktivna još od 2021. godine i da se radi o starijim podacima.
Kako se ističe, lozinke, podaci o plaćanju i kreditne kartice nisu ugroženi, niti su kompromitovani korisnički nalozi. Ipak, hakeri su, prema dostupnim informacijama, pokušali da iznude novac uz prijetnju javnim objavljivanjem ukradenih podataka.
Grupa ShinyHunters već je poznata bezbjednosnim stručnjacima po ranijim napadima i velikim krađama podataka, a ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanja o bezbjednosti podataka koje kompanije povjeravaju trećim stranama, kao i o zaštiti privatnosti korisnika.
