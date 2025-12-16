Jezivi detalji napada u školi: Mladić (15) priznao krivicu za zločin, izbo čuvara i učenika (10)

Izvor:
Tinejdžer (15) koji je u školi u Odincovu u Moskovskoj oblasti jutros nožem ubo radnika obezbjeđenja i učenika, priznao je krivicu za zločin, izjavila je danas portparolka Glavne istražne uprave Istražnog komiteta za Moskovsku oblast Olga Vradij.
''Ispitivanje je u toku. Prema preliminarnim informacijama, on priznaje krivicu'', rekla je Vradij novinarima, prenosi TASS.
Tinejdžer koji je nosio masku, napao je nožem čuvara i jednog učenika u školi "Uspenskaja" u Moskovskoj oblasti, a dijete je podleglo povredama, saopštio je ranije danas Ruski istražni komitet.
Prema policiji Moskovske oblasti, poziv o vanrednoj situaciji primljen je u 9 časova ujutru.
Prema izvještaju, "jedan učenik radnika obezbjeđenja poprskao biber sprejom, a potom nožem izbo. Nakon toga izbo je i desetogodišnjeg učenika, koji je preminuo od zadobijenih rana".
Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi trenutak kako teško naoružani policajci dječaka ubacuju u patrolno vozilo.
Na licu mjesta je veliki broj vozila hitne pomoći i pripadnika policije.
