Jezivi detalji napada u školi: Mladić (15) priznao krivicu za zločin, izbo čuvara i učenika (10)

Izvor:

Agencije/TASS

16.12.2025

12:23

Foto: ATV

Tinejdžer (15) koji je u školi u Odincovu u Moskovskoj oblasti jutros nožem ubo radnika obezbjeđenja i učenika, priznao je krivicu za zločin, izjavila je danas portparolka Glavne istražne uprave Istražnog komiteta za Moskovsku oblast Olga Vradij.

''Ispitivanje je u toku. Prema preliminarnim informacijama, on priznaje krivicu'', rekla je Vradij novinarima, prenosi TASS.

ILU-SKOLA-28082025

Svijet

Uhapšen tinejdžer koji je počinio napad u školi

Tinejdžer koji je nosio masku, napao je nožem čuvara i jednog učenika u školi "Uspenskaja" u Moskovskoj oblasti, a dijete je podleglo povredama, saopštio je ranije danas Ruski istražni komitet.

Prema policiji Moskovske oblasti, poziv o vanrednoj situaciji primljen je u 9 časova ujutru.

Prema izvještaju, "jedan učenik radnika obezbjeđenja poprskao biber sprejom, a potom nožem izbo. Nakon toga izbo je i desetogodišnjeg učenika, koji je preminuo od zadobijenih rana".

Школа

Svijet

Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi trenutak kako teško naoružani policajci dječaka ubacuju u patrolno vozilo.

Na licu mjesta je veliki broj vozila hitne pomoći i pripadnika policije.

Rusija

napad u školi

