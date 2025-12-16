Logo
Large banner

Uhapšen tinejdžer koji je počinio napad u školi

Izvor:

SRNA

16.12.2025

09:36

Komentari:

0
Школа
Foto: pexels

Policija je privela učenika koji je izvršio napad nožem u školi u ruskom gradu Odincovu, u Moskovskoj oblasti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.

U saopštenju se navodi da će tinejdžer koji je izvršio napad biti predat istražnim organima.

Napadač je nožem ubio desetogodišnjeg učenika i ranio školskog čuvara.

Школа

Svijet

Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

U toku je istraga o okolnostima napada.

Podijeli:

Tagovi:

Moskva

Rusija

napad u školi

uhapšen napadač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак (12) избо школску другарицу: Нападу претходила свађа, задобила озбиљне повреде

Srbija

Dječak (12) izbo školsku drugaricu: Napadu prethodila svađa, zadobila ozbiljne povrede

4 sedm

0
Школа

Društvo

Nastavnik fizički napao dijete u školi?

1 mj

0
Драма у Тузли: Родитељ у дворишту школе напао учитељицу

Hronika

Drama u Tuzli: Roditelj u dvorištu škole napao učiteljicu

2 mj

0
Ужас у хрватској школи: Дјечак убоден ножем, хеликоптером пребачен у болницу

Region

Užas u hrvatskoj školi: Dječak uboden nožem, helikopterom prebačen u bolnicu

2 mj

0

Više iz rubrike

Школа, учионица

Svijet

Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

1 h

0
Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

Svijet

Dvoje djece poginulo u eksploziji zgrade

1 h

0
Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

Svijet

Objavljene slike hapšenja Nika Rajnera: Zaklao roditelje i otišao u grad

1 h

0
Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница

Svijet

Vjerio se Trampov sin, evo ko je njegova izabranica

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner