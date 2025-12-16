Uhapšen tinejdžer koji je počinio napad u školi

Policija je privela učenika koji je izvršio napad nožem u školi u ruskom gradu Odincovu, u Moskovskoj oblasti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.

U saopštenju se navodi da će tinejdžer koji je izvršio napad biti predat istražnim organima.

Napadač je nožem ubio desetogodišnjeg učenika i ranio školskog čuvara.

Svijet Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

U toku je istraga o okolnostima napada.